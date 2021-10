Der Fund mehrerer Leichen - darunter die eines bekannten Bankiers und eines Ex-Spitzenbeamten - beschäftigen die Polizei in Russlands Hauptstadt Moskau.

26.10.2021 | Stand: 18:15 Uhr

Der Fund mehrerer Leichen - darunter die eines bekannten Bankiers und eines Ex-Spitzenbeamten - beschäftigen die Polizei in Russlands Hauptstadt Moskau. Am Dienstag seien der ehemalige Topmanager der Smolensker Bank, Michail Jachontow, sowie seine Frau und sein acht Jahre alter Sohn in einem Wohnhaus tot aufgefunden worden, meldete die Agentur Interfax unter Berufung auf Quellen der Ermittler. Die Staatsanwaltschaft bestätigte in einer Mitteilung den Fund dreier Leichen.

Bankiers-Familie und Ex-Beamter in Moskau getötet - Polizei ermittelt

Der 57 Jahre alte Jachontow war Medien zufolge 2019 wegen vorsätzlich herbeigeführter Insolvenz der Bank und wegen Transfers von Geldern ins Ausland zu mehreren Jahren Haft verurteilt worden - kam aber schon 2020 wieder auf freien Fuß.

Bereits am Montag war die Leiche eines ehemaligen hochrangigen Mitarbeiters des Innenministeriums in der Sauna eines Privatanwesens gefunden worden. Der Körper des Rentners Andrej Nowosselzew - einst stellvertretender Leiter der Direktion für wirtschaftliche Sicherheit - habe Stichverletzungen aufgewiesen, wie es aus Ermittlerkreisen hieß. Hinweise darauf, dass die beiden Fälle etwas miteinander zu tun haben könnten, gab es nicht.

