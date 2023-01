Bidens Akten-Affäre wird für die Republikaner zum Geschenk

Für die rechte Mehrheit im US-Repräsentantenhaus ist das oberste Ziel die Sabotage der Regierungspolitik. Mit der Akten-Affäre liefert der Präsident Munition.

17.01.2023 | Stand: 16:37 Uhr

Etwas hat sich verändert auf dem Washingtoner Kapitolshügel. Man spürt es bald, wenn man das Longworth-Bürogebäude an der Independence Avenue betritt und sich von dort durch das Labyrinth unterirdischer Gänge zum Plenarsaal im Südflügel des Kongress-Tempels vorarbeitet. "Yes! We're open", verkünden jetzt rote Schilder an den Türen vieler Abgeordnetenbüros – ein Hinweis auf die angeblich neue Transparenz und die Abschaffung aller Corona-Restriktionen durch die frisch vereidigte republikanische Parlamentsmehrheit.

