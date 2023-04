Das Kunstgenie des 20. Jahrhunderts

Grafiker, Bildhauer, Künstler: Vor 50 Jahren verstarb Pablo Picasso als der bedeutenste Schöpfer des 20. Jahrhunderts.

08.04.2023 | Stand: 08:00 Uhr

Vor 50 Jahren verstarb Pablo Picasso, einer der bedeutensten Künstler des letzten Jahrhunderts. Zu seinen unzähligen Werken - geschätzt 50.000 an der Zahl, bestehend aus Gemälden, Zeichnungen, Grafiken, Kermariken und mehr - zählt die sogenannte Friedenstaube.

Pablo Picasso - kurzer Steckbrief

geboren am 25. Oktober 1881 in Málaga in Spanien

verstorben am 8. April 1973 in Mougins in Frankreich

voller Name: Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Crispiniano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso

begründet den Kubismus

erschuf die "Friedenstaube"

Am Anfang war die Blaue Periode



Picasso wurde am 25. Oktober 1881 in Málaga (Spanien) als Sohn von José Ruiz Blasco und María Picasso y López geboren. Sein Vater war freischaffender Maler und brachte dem Jungen im Alter von sieben Jahren unter Anleitung das Malen bei. Nach dem Tod einer Schwester verschlug es die Familie nach Barcelona - dort schaffte der junge Picasso an nur einem Tag die Aufnahmeprüfung an der Kunstakademie La Llotja und durfte deshalb zwei Klassen überspringen.

Ab 1897/1898 änderte er seine Signature von P. Ruiz zu P. Picasso. Bereits vier Jahre später begann Picassos Schaffensphase, welche man heute als die Blaue Periode bezeichnet - auch wenn man streng genommen zwischen Blauer Periode und Rosa Periode unterscheiden kann. Vorrangig herrschen dabei Blautöne vor, später Rottöne. Als wegweisendes Bild für das Verständnis der Blauen Periode kann das Gemälde Kind mit Taube angesehen werden.

Wer das Gemälde "Les Demoiselles d'Avignon" anschauen möchte, muss nach New York reisen. Derzeit befindet sich nämlich im Besitz des Museum of Modern Arts. Bild: IMAGO / Panthermedia

Kubismus und Friedenstaube

Ab 1906 begründete Pablo Picasso mit dem Werk Les Demoiselles d'Avignon den Kubismus (1907) endgültig. Das großformatige Gemälde legte den Grundstein, gleichwohl die Stilrichtung keine eigene Theorie oder gar ein Manifest besitzt. Beim Kubismus wird das Objekt in Grundstrukturen zerlegt; Kegel, Würfel oder Pyramiden sind die Formen, nicht der Realismus oder die Illusion.

Das Antikriegs-Bild Guernica gehört zu Picassos bekanntesten Werken. Es wurde im Nachgang der Bombandierung der gleichnamigen Stadt in Spanien angefertigt. Bild: picture-alliance / dpa/dpaweb | Niviere

Für die Weltausstellung 1937 hatte Picasso den Auftrag, ein Bild für den spanischen Pavillon zu erschaffen. Nach der Bombadierung von Guernica im Spanischen Bürgerkrieg schuf Picasso das großformatige Bild Guernica. Dabei nutzte er viele Elemente des Kubismus. Inzwischen wird es nicht mehr verliehen, es steht im Museo Reina Sofía in Madrid.

1949 fand der Weltfriedenskongress in Paris statt. Pablo Picasso entwarf dafür die Lithografie der Friedenstaube, welche seit dem als Symbol der Friedensbewegung gilt. Darüber hinaus nutzte er selbst die Taube für weitere Werke.