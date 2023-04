Nach 64 Jahren: Erster Realfilm über Barbie kommt ins Kino

Seit mehr als 60 Jahren übt sie diverse Berufe aus, zwischenzeitlich von Ken getrennt, und wird gesammelt: Im Sommer kommt Barbie als Film in die Kinos.

06.04.2023 | Stand: 07:23 Uhr

Als 1959 Ruth Handler durch die Straßen ging und eine Puppe im Schaufenster erst erblickte und dann kaufte, konnte keiner ahnen, dass dies der erste Schritte des Siegeszuges einer Puppe werden sollte: Barbie. Jetzt wird die teils kontrovers diskutierte Puppe im markanten pinken Karton 64 Jahre alt.

Barbie - kleiner Steckbrief

erschienen am 9. März 1959

vollständiger Name: Barbara Millicent Roberts

Ruth Handler ist die Erfinderin, benennt sie nach der eigenen Tochter

hat vier Doktortitel: Tierärztin, Kinderärztin, Zahnärztin, Frauenärztin

besitzt eine Pilotenlizenz

kandidierte für das US-Präsidentenamt

hatte schon rund 150 Berufe

Einst Luxuspuppe, jetzt Puppe für alle

Als Ruth Handler 1959 auf einer Europareise eine Lilli-Puppe kaufte, war dies der Beginn des Siegeszuges der Barbie. Denn bereits am 9. März 1959 stellte die Mitbegründerin des heutigen Spielzeuggigantens Mattel die nach der eigenen Tochter benannten Mannequin auf der American Toy Fair (Spielzeugmesse) vor.

Schon Jahre zuvor hatte Handler die Idee zu der Puppe, aber ihr Mann dachte nur an die zu hohen Produktionskosten. Mattel kaufte dann 1964 die Rechte an der Lilli-Puppe, so dass nur noch die Barbie-Puppe auftauchte.

Neun Barbie-Puppen aus einer Sonderserie, die zum Internationalen Frauentag am 8. März nach Vorbildern aus aller Welt gestaltet wurden. L-R: Die brasilianische Surferin Maya Gabeira, die japanische Tennisspielerin Naomi Osaka, die ehemalige deutsche Bahnradsportlerin Kristina Vogel, die kanadische Eiskunstläuferin Tessa Virtue, US-Model Yara Shahidi, das britische Model Adwoa Aboah, die indische Kunstturnerin Dipa Karmakar, die chinesische Künstlerin Chen Man und die australische Journalistin It Bild: picture alliance / dpa / Mattel

Ursprünglich gab es die Puppe mit blonden und braunen Haaren, erst seit 1977 ist sie hauptsächlich blond. Dies blieb auch bis 1991 so, erst von da an gab es wieder mehr Farbvarianten. Anfänglich kostete eine Barbie 12 DM. Ein angestellter Kaufmann verdiente nur bis 300 DM. Somit waren Barbies nur für die Oberschicht erschwinglich. Auch weil die Kleidung aus teuren Materialien wie Seide bestand.

Erst als die Modeschöpfer Mitte 1070er auch erschwingliche Mode schufen, wurde die Puppe für eine breitere Masse interessant. Auch die Interessen wurden vielfältiger: Weg vom Tennisplatz hin zu Bowling. Die Barbie wurde Massenprodukt und repräsentierte auch mehr die Masse.

Kritikwürdiges Sammelobjekt

Die Proportionen der Puppe würden übertragen auf einen Menschen erschreckendes aufzeigen: Ein solcher Mensch wäre nicht lebensfähig. Im Unterleib wäre nicht genug Platz für alle Organe. Der übertriebene Wunsch, wie eine Barbie-Puppe auszusehen ist sogar ein Krankheitsbild.

Abseits dieser Kritik kommt auch aus feministischen Kreisen Kritik, und dies, obwohl Ruth Handler die Puppe eben nicht wie die üblichen Puppen designte, welche nur eine Mutterrolle offen ließen. Auch mit ihrem Freund Ken ist Barbie nicht verheiratet, hat keine Kinder, ist berufstätig und eigenständig.

Die Barbiepuppen-Sammlerin Bettina Dorfmann hält im Garten ihres Hauses in Düsseldorf die Puppe "Ponytail No.2" von 1959 in den Händen (Archivfoto vom 02.12.2004). Seit 50 Jahren stolziert sie auf ihren langen Beinen durch die Welt: Barbie. 1959 kam das erste Modell der erfolgreichen Anziehpuppe in einem schwarz-weiß geringelten Badeanzug sowie mit knallroten Lippen und Fingernägeln auf den Markt. Bild: Horst Ossinger / dpa

Trotzdem sind die Mannequins im pinken Karton teilweise ein Sammelobjekt. Die teuerste Barbie-Puppe wechselte beim Auktionhaus Christies ihren Besitz für 220.000 Euro. Besonders Puppen die man als NRFB bezeichnet, können das Dreifache des ursprünglichen Preises erlangen. NRFB steht dabei für Never Removed From Box, also nie aus der Verkaufsbox entnommen.

Wie viele dieser NRFB-Barbies die Nordrhein-Westfälin Betinna Dorfmann besitzt, weiß wohl nur sie - aber mit 18.500 Puppen besitzt die Museumsangestellte die größte Sammlung der Welt. Ob es zum kommenden Film mit Margot Robbie als Barbie eine Sonderfigur geben wird?

Barbie-Film kommt im Sommer 2023 auch in die deutschen Kinos

Trickfilme und Fernsehserien mit Barbie in der Hauptrolle gab es schon. Aber jetzt kommt Barbie zum ersten Mal als Realfilm in die Kinos. Ende Juli 2023 erscheint die romantische Komödie von Greta Gerwig. Sie basiert auf der gleichnamigen Spielzeugreihe von Mattel. Die Australierin Margot Robbie (Guardians of the Galaxy III) sehen wir in der Rolle der Barbie. Ken wird gespielt von Ryan Gosling.