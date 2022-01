Der Baby Shark Dance überspringt bei Youtube die Zehn-Milliarden-Grenze

Doo doo doo doo – nichts geht über den Baby Shark Dance. Das Video überspringt auf Youtube als erstes die Zehn-Milliarden-Grenze.

19.01.2022 | Stand: 07:03 Uhr

Manchem Anfang wohnt eine unglaubliche Banalität inne. Was nicht bedeutet, dass irgendwann daraus nicht noch eine ziemlich erfolgreiche Sache werden kann. Youtube startete einst mit einem kleinen Video, auf dem ein junger Typ, einer der Gründer des Portals, im Zoo von San Diego vor dem Elefantengehege zu sehen ist und ein paar doch eher belanglose Worte spricht: „Das Coole an diesen Typen ist, dass sie diesen echt langen Rüssel haben.“ Dann nach einer Pause: „Ansonsten gibt es nicht viel zu sagen.“

Mittlerweile zählt Youtube 1,9 Milliarden Nutzerinnen und Nutzer, und muss sich regelmäßig Kritik anhören, dass sich zwischen Musikvideos und harmlosen Filmchen leider auch Hass, Hetze und schlimmster, nun wirklich unlustiger Blödsinn befindet. Wobei sich auch zeigt, der eher kindliche Geist ist nicht ganz verschwunden, im Gegenteil: Eben vermeldete das Portal, der Baby Shark Dance habe als erstes Video auf Youtube die Zehn-Milliarden-Marke geknackt.

Der Song frisst sich ins kindliche Gehirn

Baby Shark was? Das Video zeigt zwei Kinder in einer animierten Unterwasserwelt, die Reißaus vor einer Haifamilie nehmen – dazu die eingängige Refrainzeile: Doo doo doo doo … Der Song, der bereits seit Jahren in verschiedenen Formaten und Sprachen, unter anderem auch auf deutsch, existiert, frisst sich offenbar direkt ins kindliche Gehirn, steht gefühlt vermutlich deswegen auch im Ranking der von Eltern meistgehassten Kinderlieder aller Zeiten weit oben. Bei weltweit etwa 1,5 Milliarden Kinder unter zehn Jahren bestätigen die zehn Milliarden Klicks vor allem dies: Kinder hören meist nur, was sie wollen – das aber gerne mehrmals. Doo doo doo doo und doo doo doo doo … ansonsten gibt es nicht viel zu sagen.