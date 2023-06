Der Rock 'n' Roll, die Groupies und der Sex - eine orgiastische Geschichte

Die Rammstein-Debatte hat das Thema Groupies auf die Tagesordnung gebracht. Beim Blick zurück zeigt sich: Geschichte wiederholt sich auch in der Rockmusik.

13.06.2023 | Stand: 15:31 Uhr

Warum spielt jemand in einer Band? Wegen der Kunst? Unsinn. Einem Gutteil der Rockmusiker ging es immer um das eine. Wer in einer Band die Gitarre richtig rum halten kann, wirkt cooler als der picklige Rest der Konkurrenten im Kampf um das weibliche Geschlecht. Keith Richards pflegt zu diesem Thema eine sehr professionelle Sichtweise: "Ich habe nicht mit der Musik angefangen, um mit jemandem im Bett zu landen. Aber es ist Teil von meinem Job", sagte er einmal in einem Interview.

