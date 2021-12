Dieter Bohlen: Singe bald wieder Modern Talking auf großer Bühne

Der Ex-DSDS-Juror Dieter Bohlen hat sein Comeback angekündigt. Im August will er wieder auf großer Bühne die Hits von Modern Talking singen.

Der abgesetzte "DSDS"-Chefjuror Dieter Bohlen will bald wieder Modern-Talking-Hits auf großer Bühne singen. "Ja meine Freunde, bald gibt's wieder richtig was auf die Ohren", sagte der 67-Jährige in einer Instagram-Story. Auftreten will Bohlen demnach im August auf dem Schlager-Festival "Lieblingslieder" in Bonn. Auf der Festival-Seite werden neben Bohlen auch Giovanni Zarrella, Marianne Rosenberg, DJ Ötzi, Jürgen Drews und Vanessa Mai angekündigt - Bohlen ist "Special Guest". "Die denken, da kommen 50.000 Leute mit vielen Stars, die alle ihre Lieblingslieder singen", sagte Bohlen auf Instagram. Zuvor berichteten mehrere Medien über sein Video.

Im März hatte RTL bekanntgegeben, dass es für den Castingshow-Klassiker "Deutschland sucht den Superstar" ("DSDS") eine komplett neue Jury geben soll. Das gilt bereits für die kommende Staffel, die gerade gedreht und im kommenden Jahr ausgestrahlt wird. Damit ging nach fast 20 Jahren die Ära von Juror Dieter Bohlen bei "DSDS" zu Ende. Neben TV-Moderator Silbereisen sitzen auch der Produzent Toby Gad und die Sängerin Ilse DeLange in der Jury.

Bilderstrecke

Dieter Bohlen hört bei DSDS auf - sein Leben in Bildern

1 von 8 Der "Pop-Titan" verlässt - zumindest vorerst - die große Fernsehbühne: Künftig sitzt Dieter Bohlen nicht mehr in der Jury der RTL-Sendungen „Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) und „Das Supertalent". Der Komponist, Songwriter, Produzent und Sänger ist seit den 1970er Jahren im Musikgeschäft, arbeitete sich bis an die deutsche Spitze der Branche. Seine Karriere in Bildern. Bild: Daniel Bockwoldt, dpa 2 von 8 Bohlen, geboren 1954 im niedersächsischen Berne, wächst bei seinen Eltern und seiner Großmutter im Ostfriesland auf einem Bauernhof auf. Bereits während seiner Zeit an einem Wirtschaftsgymnasium komponierte Bohlen Musik. Als Songschreiber arbeitet er nach einem BWL-Studium beim Hambuger Musikverlag Intersong, ist dort für zahlreiche Schlagersänger tätig. Das Foto zeigt ihn 1998. Bild: Hermann Wöstmann, dpa 3 von 8 Nach Jahren ohne größere Erfolge gründet Bohlen 1984 mit Sänger Thomas Anders das Pop-Duo „Modern Talking". Besonders im Gedächtnis bleiben Hits wie „Cheri Cheri Lady" oder „Brother Louie". Das Duo erreicht fünf Mal Platz eins der deutschen Single-Charts. Das Duo singt auf dem Bild im November 1985 in Saarbrücken auf der Bühne. Bild: Roland Witschel, dpa 4 von 8 Bohlen und Anders verkaufen allein in Deutschland über 5,7 Millionen Tonträger. International sind es 120 Millionen Stück. Im Ausland war die Gruppe besonders in der Sowjetunion sehr populär. Musikkritiker sind von Modern Talking allerdings wenig begeistert und geben der Band aufgrund ihrer Musik und ihres Auftretens fast ausschließlich schlechte Kritiken. 1987 löst sich „Modern Talking" im Streit auf - arbeitet aber später wie auf dem Bild aus dem Jahr 2002 zu sehen, erneut zusammen. Bild: Wulf Pfeiffer, dpa 5 von 8 Kennen sich schon lange: Dieter Bohlen (links) und Thomas Gottschalk. Bild: Uli Deck, dpa 6 von 8 Anfang 2003 nimmt Bohlen mit den zehn Finalisten von DSDS - im Bild zu sehen - eine Single auf. „We Have a Dream" wird in Deutschland zur meistverkauften Single des Jahres. Die Zusammenarbeit mit dem DSDS-Sieger Alexander Klaws und dem DSDS-Dritten Daniel Küblböck im gleichen Jahr war kurzzeitig ein großer Erfolg, genauso wie die Zusammenarbeit mit Yvonne Catterfeld. Bild: Frank May, dpa 7 von 8 Dieter Bohlen produziert und schreibt ohnehin für einige DSDS-Gewinnerinnen und Gewinner Hits in Deutschland, Österreich und der Schweiz: Dazu gehören Luca Hänni (im Bild), Daniele Negroni, Beatrice Egli, Prince Damien, Marie Wegener und im vergangenen Jahr Ramon Roselly. Ab 2007 ist er zudem Jury-Mitglied von "Das Supertalent". 2021 wird bekannt, dass Bohlen aus beiden Castingshows ausscheidet. Bild: Henning Kaiser, dpa 8 von 8 Dieter Bohlen veröffentlicht 2002 seine Autobiografie „Nichts als die Wahrheit", die zum Besteller wird. Er ist sechsfacher Vater und führte mehrere Beziehungen und Ehen, aktuell ist er mit Carina Walz liiert. Sein Vermögen wird auf 250 Millionen Euro geschätzt. Auf dem Bild ist er mit Walz bei der traditionellen Voreröffnung des Weihnachtsmarktes auf Gut Aiderbichl in Österreich zu sehen. Bild: Volker Dornberger, dpa Bild: Daniel Bockwoldt, dpa Der "Pop-Titan" verlässt - zumindest vorerst - die große Fernsehbühne: Künftig sitzt Dieter Bohlen nicht mehr in der Jury der RTL-Sendungen „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) und „Das Supertalent“. Der Komponist, Songwriter, Produzent und Sänger ist seit den 1970er Jahren im Musikgeschäft, arbeitete sich bis an die deutsche Spitze der Branche. Seine Karriere in Bildern. Bild: Daniel Bockwoldt, dpa

Bei der RTL-Sendung "Das Supertalent" wurde Bohlen von dem Kölner Privatsender ebenso geschasst. Dort soll künftig Fußballer Lukas Podolski die Bühnenauftritte bewerten. Nach der Ankündigung von RTL hatte der Niedersachse sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Im August kündigte Bohlen bei Instagram sein Comeback an: "Die meistgestellte Frage in den letzten Monaten ist natürlich: Wann sehen wir Dich wieder im Fernsehen? Klar seht ihr mich wieder im Fernsehen."

Mit seinem Modern Talking-Partner Thomas Anders, mit dem Bohlen in den 80er Jahren riesige Erfolge feierte, stand er zuletzt im Jahr 2003 gemeinsam auf der Bühne, dann trennte sich das Duo ein zweites Mal.

