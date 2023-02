Heißt es jetzt Fasching oder Karneval?

Ob im Rheinland oder in Süddeutschland, beinahe überall verkleiden sich Menschen und feiern ausgelassen. Aber warum eigentlich?

"Fasching!", "Nein, es heißt Karneval...", "Ihr beide meint doch Fastnacht oder?" - so oder so ähnlich kann ein Gespräch über die Narrenzeit und ihren Begriff ablaufen. Damit in zukünftigen Gesprächen weniger Verwirrung herrscht, werden folgende Fragen beantwortet:

Wann ist Fasching?

Die Narrenzeit ist abhängig von Ostern. Der Ostersonntag fällt auf den ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach Frühlingsanfang. Rechnet man jetzt 47 Tage zurück, weiß man wann der Faschingsdienstag ist. Somit ergibt sich für jedes Jahr ein etwas andere Faschingszeit.

Welchen Ursprung hat Fasching?

Es gibt nicht den einen Ursprung. In Mesopotamien und im Alten Rom wurde ein Fest gefeiert, wo alle gleich waren und die Rollen tauschten, die Römer setzten sogar Hinrichtungen aus, aber die Wissenschaft geht nicht davon aus, dass dort der Ursprung liegt. Fasnacht und Karneval sind christlich geprägt. Der Ursprung von Karneval kommt aus dem Latein von "carne vale", also Fleisch, lebe wohl". Fasnacht ist die Nacht vor der Fastenzeit. Und Fasching leitet sich vom Fastenschank ab, dem letzten Ausschank vor der Fastenzeit. Ursprünglich gab es noch eine zweite Fastenzeit, deshalb beginnt die fünfte Jahreszeit auch am 11. November. Von da an bis Heiligabend war die erste Fastenzeit angesetzt.

Welche Bedeutung hat Fasching?

Die Feierenden verkleiden sich recht oft zur Narrenzeit. Das geht vorallem auf die keltischen Riten zurück. Damit soll der Winter vertrieben werden. Also geht es darum, den Winter zu verabschieden, den Frühling zu begrüßen und nochmal vor der Fastenzeit ausgelassen zu feiern.

Fazit

Egal ob Fasching, Karneval oder Fasnacht, das Fest ist christlich geprägt, seien es nun die Namen oder der Termin. Aber davon ist bei den Feierlichkeiten wenig zu sehen.