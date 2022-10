Queen veröffentlichen bisher unbekannten Freddie-Mercury-Song

Die Band Queen hat einen bislang unbekannten Song von Freddie Mercury veröffentlicht. "Face it Alone" sollte eigentlich auf dem Album "The Miracle" erscheinen.

13.10.2022 | Stand: 16:15 Uhr

Die britische Rockband Queen veröffentlicht erstmals seit acht Jahren wieder einen Song mit der Stimme ihres 1991 gestorbenen Sängers Freddie Mercury. "Face It Alone" wurde 1988 aufgenommen und sollte eigentlich auf dem Album "The Miracle" erscheinen. Doch dazu kam es nie. Nun wurde der Song wiederentdeckt und soll als Single veröffentlicht werden. Erstmals öffentlich gespielt werden sollte er am Donnerstag beim Radiosender BBC 2.

Zuletzt hatte die Band in ihrem "Forever"-Album aus dem Jahr 2014 mehrere bis dahin unbekannte Mercury-Songs herausgegeben. "Es ist großartig, uns alle vier nach all diesen Jahren zu hören", sagte Queen-Gitarrist Brian May der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge über den wiederentdeckten Song. Schlagzeuger Roger Taylor bezeichnete das Stück als "kleines Juwel", das man beinahe vergessen habe.

Bilderstrecke

Freddie Mercury: Zehn skurrile und witzige Fakten über den Queen-Sänger

1 von 11 Freddie Mercury: Die Rocklegende stirbt am 24. November 1991 mit 45 Jahren an Aids. Dennoch bleibt er der Nachwelt unvergessen. Auch durch so manche skurrile Eigenheit. Zehn wissenswerte und überraschende Fakten über das musikalische Ausnahmetalent. Bild: DB, dpa (Archiv) Freddie Mercury: Die Rocklegende stirbt am 24. November 1991 mit 45 Jahren an Aids. Dennoch bleibt er der Nachwelt unvergessen. Auch durch so manche skurrile Eigenheit. Zehn wissenswerte und überraschende Fakten über das musikalische Ausnahmetalent. Bild: DB, dpa (Archiv) 2 von 11 Mercury war für seine herausragende Bühnenpräsenz bekannt. Weniger schmeichelhaft waren dafür seine Talente am Klavier. Das wusste der Musiker aber selber - und ließ sich deswegen ungern in Musikvideos am Piano filmen. Bild: Werner Baum, dpa (Archiv) Mercury war für seine herausragende Bühnenpräsenz bekannt. Weniger schmeichelhaft waren dafür seine Talente am Klavier. Das wusste der Musiker aber selber - und ließ sich deswegen ungern in Musikvideos am Piano filmen. Bild: Werner Baum, dpa (Archiv) 3 von 11 Musik war die große Leidenschaft in Mercurys Leben. Doch nicht seine einzige: von 1966 bis 1996 besuchte er als Kunststudent das Ealing College of Art. Dieses schloss er mit einem Diplom in Grafikdesign erfolgreich ab. Bild: Werner Baum, dpa (Archiv) Musik war die große Leidenschaft in Mercurys Leben. Doch nicht seine einzige: von 1966 bis 1996 besuchte er als Kunststudent das Ealing College of Art. Dieses schloss er mit einem Diplom in Grafikdesign erfolgreich ab. Bild: Werner Baum, dpa (Archiv) 4 von 11 Eigentlich hieß der Sänger Farrokh Bulsara. Doch der scheue junge Mann schuf sich mit dem extrovertierten "Freddie Mercury" eine Kunstfigur, mit der er sich irgendwann so sehr identifizierte, dass er in seinem Ausweis den Namen "Frederick Mercury" eintragen ließ. Bild: Werner Baum, dpa (Archiv) Eigentlich hieß der Sänger Farrokh Bulsara. Doch der scheue junge Mann schuf sich mit dem extrovertierten "Freddie Mercury" eine Kunstfigur, mit der er sich irgendwann so sehr identifizierte, dass er in seinem Ausweis den Namen "Frederick Mercury" eintragen ließ. Bild: Werner Baum, dpa (Archiv) 5 von 11 Man könnte meinen, dass Freddie Mercurcy nach seinen energiegeladenen Auftritten besonders viel Schlaf zur Erholung nötig hätte. Stattdessen war offenbar genau das Gegenteil der Fall. So erklärte der Sänger einmal in einem Interview: "Ich kann lange Zeit ohne Schlaf auskommen, das liegt in mein... Bild: Norbert Försterling, dpa (Archiv) Man könnte meinen, dass Freddie Mercurcy nach seinen energiegeladenen Auftritten besonders viel Schlaf zur Erholung nötig hätte. Stattdessen war offenbar genau das Gegenteil der Fall. So erklärte der Sänger einmal in einem Interview: "Ich kann lange Zeit ohne Schlaf auskommen, das liegt in mein... Bild: Norbert Försterling, dpa (Archiv) 6 von 11 Der Queen-Sänger war nicht nur für seine markante Stimme, sondern auch für seinen Klamottenstil bekannt. Allerdings probte er anscheinend auch gerne mal im Adamskostüm: "Zum Aufwärmen mache ich etwas, das ich 'Nachahmung-Opera' nenne. Allerdings mache ich das nackt, denn das hat einen gewisse... Bild: dpa (Archiv) Der Queen-Sänger war nicht nur für seine markante Stimme, sondern auch für seinen Klamottenstil bekannt. Allerdings probte er anscheinend auch gerne mal im Adamskostüm: "Zum Aufwärmen mache ich etwas, das ich 'Nachahmung-Opera' nenne. Allerdings mache ich das nackt, denn das hat einen gewisse... Bild: dpa (Archiv) 7 von 11 Mercury gilt als einer der einflussreichsten und berühmtesten Rockmusiker seiner Zeit. Das hielt ihn aber nicht davon ab, 1979 mit dem britischen "Royal Ballett" aufzutreten. Bei dem gemeinsamen Auftritt gab er neben seinen hervorragenden Tanzkünsten unter anderem auch "Bohemian Rhapsody" zum Be... Bild: epa/PA/dpa (Archiv) Mercury gilt als einer der einflussreichsten und berühmtesten Rockmusiker seiner Zeit. Das hielt ihn aber nicht davon ab, 1979 mit dem britischen "Royal Ballett" aufzutreten. Bei dem gemeinsamen Auftritt gab er neben seinen hervorragenden Tanzkünsten unter anderem auch "Bohemian Rhapsody" zum Be... Bild: epa/PA/dpa (Archiv) 8 von 11 Das Schuhmodell "Herkules" aus dem Jahr 1984 des Sportartikelherstellers adidas wurde von dem verstorbenen Sänger getragen. Doch nicht immer zeugte er von Stilbewusstsein. So berichtete Mercury: "Ich kam regelmäßig nach Hause und tauchte in diesen ausgefallenen Klamotten auf - mit schwarz lackie... Bild: Daniel Karmann, dpa (Archiv) Das Schuhmodell "Herkules" aus dem Jahr 1984 des Sportartikelherstellers adidas wurde von dem verstorbenen Sänger getragen. Doch nicht immer zeugte er von Stilbewusstsein. So berichtete Mercury: "Ich kam regelmäßig nach Hause und tauchte in diesen ausgefallenen Klamotten auf - mit schwarz lackie... Bild: Daniel Karmann, dpa (Archiv) 9 von 11 Freddie Mercury hatte vier zusätzliche Zähne. Diese befanden sich im hinteren Teil seines Mundes, was seine Vorderzähne nach vorne drückte. So kam sein charakteristischer Überbiss zustande. Weil er aber glaubte, dass ein Eingriff an seinem Mund seine Gesangsleistung beeinträchtigen könnte,... Bild: Robert Schlesinger, dpa (Archiv) Freddie Mercury hatte vier zusätzliche Zähne. Diese befanden sich im hinteren Teil seines Mundes, was seine Vorderzähne nach vorne drückte. So kam sein charakteristischer Überbiss zustande. Weil er aber glaubte, dass ein Eingriff an seinem Mund seine Gesangsleistung beeinträchtigen könnte,... Bild: Robert Schlesinger, dpa (Archiv) 10 von 11 In London erinnerten Fans anlässlich seines 72. Geburtstages mit aufgeklebten Schnurrbärten an den verstorbenen Queen-Sänger. Auch einige Gepäckabfertiger von British Airways Heathrow erinnerten an diesem Tag mit einer choreografierten Hommage an ihren ehemaligen Kollegen Freddie Mercury bevor ... Bild: Philip Dethlefs, dpa (Archiv) In London erinnerten Fans anlässlich seines 72. Geburtstages mit aufgeklebten Schnurrbärten an den verstorbenen Queen-Sänger. Auch einige Gepäckabfertiger von British Airways Heathrow erinnerten an diesem Tag mit einer choreografierten Hommage an ihren ehemaligen Kollegen Freddie Mercury bevor ... Bild: Philip Dethlefs, dpa (Archiv) 11 von 11 Für immer auch im Herzen der Bayern: Die Freddie-Mercury-Straße liegt in einem Kreativquartier im Münchner Stadtteil Neuhausen. Bei den Menschen ist der verstorbene Sänger ebenso beliebt wie Prinzessin Diana - mit der er einmal eine Nacht in der Royal Vauxhall Tavern, einer legendären Schwulenb... Bild: Melanie Staudinger, dpa (Archiv) Für immer auch im Herzen der Bayern: Die Freddie-Mercury-Straße liegt in einem Kreativquartier im Münchner Stadtteil Neuhausen. Bei den Menschen ist der verstorbene Sänger ebenso beliebt wie Prinzessin Diana - mit der er einmal eine Nacht in der Royal Vauxhall Tavern, einer legendären Schwulenb... Bild: Melanie Staudinger, dpa (Archiv) 1 von 11 Freddie Mercury: Die Rocklegende stirbt am 24. November 1991 mit 45 Jahren an Aids. Dennoch bleibt er der Nachwelt unvergessen. Auch durch so manche skurrile Eigenheit. Zehn wissenswerte und überraschende Fakten über das musikalische Ausnahmetalent. Bild: DB, dpa (Archiv) Freddie Mercury: Die Rocklegende stirbt am 24. November 1991 mit 45 Jahren an Aids. Dennoch bleibt er der Nachwelt unvergessen. Auch durch so manche skurrile Eigenheit. Zehn wissenswerte und überraschende Fakten über das musikalische Ausnahmetalent. Bild: DB, dpa (Archiv)

