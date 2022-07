Dschungelcamp 2023: Jan Köppen wird Nachfolger von Moderator Daniel Hartwich

Das Dschungelcamp bekommt einen neuen Moderator. Nachdem Daniel Hartwich nicht mehr wollte, hat RTL einen Nachfolger gefunden: Jan Köppen.

11.07.2022 | Stand: 10:20 Uhr

Jan Köppen wird Moderator im Dschungelcamp 2023. Das gab RTL jetzt bekannt. Der 39-Jährige habe schon in mehreren Formaten bewiesen, dass er inzwischen zu den ganz Großen gehöre, hieß es in einer Mitteilung des Senders. Die neue Ausgabe von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" (IBES) soll demnach im Januar 2023 zu sehen sein.

Jan Köppen folgt auf Daniel Hartwich, der zum Ende der jüngsten Staffel angekündigt hatte, das Dschungelcamp nicht länger zu moderieren. "Der Grund dafür ist meine Familie, die mich wegen der Schulpflicht künftig nicht mehr begleiten kann", sagte er. Und Köppen vertrat Hartwich zuletzt schon einmal - allerdings in einer anderen RTL-Show: Im Finale der Tanzshow "Let's Dance" im Mai fiel Hartwich krankheitsbedingt aus, Köppen stand stattdessen auf dem Parkett.

Jan Köppen moderiert das Dschungelcamp

Er freue sich wahnsinnig auf IBES, wurde Köppen nun in der Mitteilung zitiert. RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner sagte: "Er war mein absoluter Wunschkandidat, denn wenn jemand in den letzten Jahren gezeigt hat, wie stark er moderieren und dabei unterhalten kann, dann war er das."

Porträt und Steckbrief: Das ist Jan Köppen privat

Name: Jan Henryk Köppe

Geboren: 4. März 1983

Geburtsort: Gießen

Größe: 1,85 Meter

Augenfarbe: blau

Familienstand: "Ich bin glücklich vergeben. Mehr verrate ich aber nicht über mein Privatleben", sagte Köppen in einem Interview.

Jan Köppen: Stationen seiner TV-Karriere

Bislang stand Köppen unter anderem für Sendungen wie "Ninja Warrior" und die Datingshow "Take me Out" vor der Kamera. Seine TV-Karriere dauert allerdings schon wesentlich länger. Nach einem abgebrochenen Studium war Köppen zunächst von 2008 bis 2011 auf ZDFinfo zu sehen, wo er die Sendung "Wirtschaftswunder" moderiert. Es folgten Moderationen bei Sixx und RTL, bei RTL Nitro führte er durch die Wissenssendung "Yps – Die Sendung", die für den Grimme-Preis in der Kategorie "Unterhaltung" nominiert wurde.

Weitere Sendungen, die Jan Köppen moderiete, waren etwa "I LIKE THE 90" bei RTL und "Was wäre wenn", wo er zusammen mit Jan Böhmermann, Palina Rojinski und Katrin Bauerfeind vor der Kamera stand.

Jan Köppen wird Nachfolger von Daniel Hartwich bei IBES 2023

Lesen Sie auch

Sat.1 "Topf sucht Burdecki": Start, Sendetermine, Sendezeit und alle Infos

Seit 2016 moderiert Jan Köppen zusammen mit Frank Buschmann das Erfolgs-Format "Ninja Warrior – Die stärkste Show Deutschlands". Neben seiner Moderationstätigkeit ist Jan Köppen auch als "DJ Cope" aktiv.

Beim Dschungelcamp wird Jan Köppen nach dem Abgang von Daniel Hartwich neben Sonja Zietlow vor der Kamera stehen. IBES 2023 soll voraussichtlich wieder in Australien gedreht werden.