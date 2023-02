Musik, Samba, schrille Kostüme - Karneval in Rio

Der Karneval in Rio de Janeiro ist ein spektakuläres Erlebnis. Besonders die Sambaschulen legen sich für einen Sieg ins Zeug.

14.02.2023 | Stand: 12:44 Uhr

Knapp 90.000 Zuschauer im Stadion und Sambamusik und Tänzer und Tänzerinnen. Der Karneval in Rio der Janeiro ist ein Spektakel. Auch 2023 werden die Sambaschulen und ihre Umzugswagen wieder zwischen den Tribünen hindurchfahren.

Wann findet der Karneval in Rio de Janeiro statt?

Was ist das Sambódromo?

Wieviele Sambaschulen treten gegeneinander an?

Was kostet ein Ticket für den Karneval in Rio de Janeiro?

Wann findet der Karneval in Rio de Janeiro statt?

Der Karnevall in Rio de Janeiro oder in Portugiesisch Carnaval do Rio/Carnaval Carioca findet fast imselben Zeitraum statt wie der deutsche Karneval. Allerdings beginnen die Feierlichkeiten bereits am Freitag vor Aschermittwoch. Dann treten die Sambaschulen der Stadt im Sambódromo gegeneinander an. Ursprünglich wurde Polka und Walzer beim Carnaval do Rio getanzt worden, erst seit 1917 gibt es den Samba. Die Parade der Gewinner findet dieses Jahr am 25. Februar statt.

Was ist das Sambódromo?

Wenn die Festwagen mit allem an Glitzer und Prunk zwischen den Tribünen durchfahren, sind sie in der Sambódromo. Die Tribünenstraße gibt es seit 1984 und bietet auf ihren knapp 700 Metern Platz für 88.500 Zuschauer. Für die Zuschauer gibt es verschiedene Sektoren, dies schlägt sich auch in Preisen der Tickets nieder.

Wieviele Sambaschulen treten gegeneinander an?

Es gibt merh als 70 Sambaschulen in Rio, die sich auch noch in einem Ligensystem einordnen. Die 12 besten Schulen treten dann Samstag und Montag an. Die Punkevergabe folgt dann am Aschermittwoch. Die sechs Gewinner präsentieren sich nach dem gesamten Jubel noch mal am Samstag nach dem Aschermittwoch.

Was kostet ein Ticket für den Karneval in Rio de Janeiro?

Abseits der Flugtickets und der Unterbringung sind die Tickets für den Carnaval do Rio besonders an den beiden ersten Tagen günstig. Der Einstiegspreis liegt bei 10 US-Dollar. Für die Parade der Gewinner am Samstag nach dem Aschermittwoch und auch für die Paraden am Faschingssamstag und Rosenmontag liegen bei rund 150 US-Dollar.