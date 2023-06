Nach Vorwürfen gegen Rammstein: Die Ärzte machen Witze über K.o.-Tropfen

Sarkastisch oder geschmacklos? Auf einem Konzert machen Die Ärzte in Anlehnung an die Vorwürfe gegen Rammstein Witze über K.O.-Tropfen. Jetzt hagelt es Kritik.

09.06.2023 | Stand: 16:55 Uhr

K.O-Tropfen sind ein Thema, über das man wohl generell keine Witze machen sollte. Und gerade jetzt, nach den Vorwürfen gegen Rammstein und insbesondere deren Sänger Till Lindemann, sind diese besonders unangebracht. Das sieht aber offenbar nicht jeder so. Die Berliner Band Die Ärzte machten bei einem Konzert in Luxemburg am vergangenen Dienstag Anspielungen in Richtung der mutmaßlichen Vorfälle um Lindemann.

Die Ärzte machen Witze über K.o.-Tropfen: Videos auf sozialen Netzwerken

"Meine K.o.-Tropfen sind homöopathisch", sagte Schlagzeuger und Sänger Bela B bei einer Ansage während des Auftritts. Doch das war nicht alles. Sänger, Gitarrist und Bassist Farin Urlaub fragte: "Wo kaufen man denn eigentlich diese K.o.-Tropfen?". Und Bela B antwortete: "Wir machen die selber, im Tourbus" und fügte noch hinzu, wie er "am nächsten Tag aufwacht und 'Balabala' denkt" – das sei viel schlimmer als blaue Flecken. Fans berichten auch von Textzeilenänderungen.

Nach Witzen von Die Ärzte über Rammstein-Vorwürfe: Reaktionen im Netz

In der Aufnahme hört man nach den Äußerungen der Ärzte einige Lacher aus dem Publikum. Kritische Reaktionen gibt es hingegen in den sozialen Netzwerken. "Die Ärzte sind auch so eine Band, die man vor Jahren schon hätte in den Zwangsruhestand schicken müssen", schreibt beispielsweise ein Nutzer. "Wie Die Ärzte auf die Vorwürfe gegen Rammstein reagieren (& nebenbei queerfeindliche Narrative bedienen), macht mich sprachlos", lautete ein anderer Tweet.

Andere Twitter-Nutzerinnen und -nutzer nehmen Die Ärzte in Schutz. "Du warst offensichtlich noch nie bei einem Die Ärzte-Konzert, Sarkasmus ist da ebenso wie untereinander-Sprüche-an-den-Kopf-werfen normal", lautet beispielsweise ein Tweet. Andere Fans berichten, dass die sich die Band an den Konzertabenden auch kritisch geäußert habe und eine klare Haltung zu den Vorwürfen gegen die Band Rammstein und deren Sänger Till Lindemann gezeigt habe.

Die Ärzte machen Sprüche über LGBTQIA+ und Cisgender

Das Video zeigt auch, wie Farin Urlaub erzählte, er bekomme jeden Tag "so 'ne Erklärbär-Mail". Danach machte er sich mit Bela B über das vermeintliche Buchstaben­gewirr der LGBTQIA+-Gemeinde lustig. Auch der Begriff "Cisgender" musste für einen Witz herhalten. Farin Urlaub stellt sich dumm und sagt in Anspielung auf das durch ein Kreuz erhöhte C in der Tonleiter: "Von Cis keine Ahnung."

Vorwürfe gegen Rammstein: Wurden Frauen K.o.-Tropfen verabreicht?

NDRund die SZ hatten von mehreren Frauen berichtet, die offenbar gezielt für Sex mit Lindemann rekrutiert wurden. Sie sollen über Instagram angeschrieben worden sein, einen Platz in der sogenannten "Row Zero" direkt vor der Bühne angeboten bekommen haben und hinter die Bühne eingeladen worden sein. Die Frauen sollen für Sex mit Lindemann rekrutiert worden sein. Zwei Frauen hätten von nicht einvernehmlichem oder gewalttätigem Sex mit dem Sänger berichtet. Es ist auch von Drogen und K.o.-Tropfen die Rede, die den Frauen ohne ihr Wissen verabreicht worden sein sollen. Die Band reagierte auf die Vorwürfe. "Wir verurteilen jede Art von Übergriffigkeit", schrieb sie unter anderem auf Instagram.