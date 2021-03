Norweger verfilmen "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" neu

Im norwegischen Lillehammer wird derzeit eine neue Version des deutsch-tschechischen Märchenfilms "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" gedreht.

10.03.2021 | Stand: 18:40 Uhr

Das Original von 1973 ist in Norwegen wie in Deutschland ein Klassiker zur Weihnachtszeit und hat eine große Fangemeinde. In der modernen Ausgabe wird die Rolle der Aschenbrödel von der norwegischen Popsängerin Astrid S gespielt. Die Kulisse bildet das Freilichtmuseum Maihaugen in Lillehammer, in dem 200 historische Gebäude ausgestellt sind.

Adaption des Märchens "Aschenputtel"

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" ist eine Adaption von Grimms Märchen "Aschenputtel". Astrid S meint, sie sei ein mutiges und cooles Vorbild für junge Mädchen: "Man verfolgt ihre Reise, wo sie von ihrer Stiefmutter unterdrückt wird, sie wird gemobbt", sagte die Schauspielerin dem norwegischen Rundfunk NRK. "Nach und nach gewinnt sie an Selbstvertrauen und wehrt sich. Sie reitet schnell und jagt, obwohl sie ein Mädchen ist." Mit Hilfe der drei magischen Haselnüsse gelingt es Aschenbrödel schließlich, den Prinzen zu erobern.

Der Film soll im November in Norwegen Premiere feiern.

Lesen Sie auch: „Kinos sind doch keine Infektionsherde“: Allgäuer Kino-Chefs fordern bundesweit einheitliche Öffnungsstrategie