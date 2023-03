Nouruz 2023 - das persische Neujahrsfest und Frühlingsbeginn

Newroz oder Nouruz ist für Perser und Kurden das wichtigste Fest des Jahres. Auch 2023 wurde es in der Nacht vom 20. auf den 21. März gefeiert.

Nouruz ist das persische Neujahrsfest und bedeutet wörtlich übersetzt "neuer Tag". Das Fest fällt auf den Frühlingsbeginn und wird am 21. März in vielen Ländern in Zentralasien und dem Nahen Osten gefeiert. Es ist das wichtigste Fest des Jahres in Persien. Es wird traditionell über einen Zeitraum von dreizehn Tagen gefeiert.

Newroz oder Nouroz wird von mehr als 300 Millionen Menschen unterschiedlichen Glaubens auf der Welt gefeiert. Die Unesco hat das mehr als 3000 Jahre alte Fest als immaterielles Kulturerbe der Menschheit anerkannt.

Was bedeutet das Wort „Nouruz“?

Das Wort "Nouruz" setzt sich aus zwei persischen Wörtern zusammen: "nou" (bedeutet Licht) und "ruz" (bedeutet Tag). Das Fest markiert den Beginn des Frühlings und symbolisiert die Wiedergeburt der Natur nach dem Winter. Die Ursprünge von Nouruz reichen weit zurück in die Geschichte Persiens und haben ihren Ursprung im zoroastrischen Glauben.

Die Zoroastrier glaubten, dass der Frühlingsbeginn ein heiliger Moment war, an dem die Kräfte des Lichts und des Lebens die Dunkelheit und den Tod besiegen. Sie feierten den Beginn des neuen Jahres mit einem Fest, das sie "Nowruz" nannten.

Die heutigen Bräuche gehen nicht alle auf zoroastrische Riten zurück. Sie wurde auch zur Zeit der Islamisierung verändert.

Wie wird das persische Neujahrsfest gefeiert?

Das Fest beginnt in der Nacht vor dem ersten Tag des Frühlings mit dem Entzünden von Feuerwerken. Außerdem wird das Haus, die Wohnung für das Fest vorbereitet. Am ersten Tag des Frühlings treffen sich Familien und Freunde zum traditionellen Festmahl. Das Essen besteht aus sieben verschiedenen Speisen mit verschiedener symbolischer Bedeutung. Die Speisen stehen für Fruchtbarkeit, Gesundheit, Wohlstand, Glück, Liebe, Weisheit und Geduld.

Wie lange dauert Nouruz?

Während der dreizehn Tage von Nouruz werden verschiedene Rituale und Bräuche ausgeführt. Dazu gehört das Aufhängen von Spiegeln im Haus, das Spielen von Musikinstrumenten und das Besuchen von Freunden und Verwandten.

Ein wichtiger Teil des Festes ist auch das Besuchen der "Haft Sin". Haft Sin sind sieben Gegenstände, mit denen das Tischtuch, die Tafel geschmückt wird. Diese Gegenstände können sein: