Fans und Freunde verabschieden sich von Charlie Watts

Es ist ein trauriger Tag für Rock-Fans. Charlie Watts ist tot. Der Drummer der Stones starb am Dienstag in einem Londoner Krankenhaus. Die Musikwelt trauert.

24.08.2021 | Stand: 21:09 Uhr

"Charlie war ein geschätzter Ehemann, Vater und Großvater und als Mitglied der "Rolling Stones" auch einer der großartigsten Schlagzeuger seiner Generation", hieß es in einem Statement seines Agenten Bernard Doherty vom Abend, auf das sich unter anderem die britische Nachrichtenagentur PA berief.

Watts sei im Kreise seiner Familie in einem Londoner Krankenhaus friedlich gestorben.

Die Anteilnahme der Fans ist riesengroß. Die Rolling Stones, die Band, in der Watts am Schlagzeug den Takt angab, twitterten ein Foto vom verstorbenen Drummer - zehntausende kondolierten auf Twitter und Instagram schon am Abend.

Ein Foto aus dem Jahr 1964: Damals hießen die Stones: Mick Jagger, Bill Wyman (bis 1993), Brian Jones (bis zu seinem Tod mit 27), Keith Richards und Charlie Watts Bild: Pa/PA Wire/dpa

Das Rolling Stone Magazin huldigt dem Schlagzeuger auf besondere Weise. Das Blatt zeigt ein Video von Watts von 2006 mit der Beschreibung: "This 2006 Rolling Stones performance offers a unique perspective where the drummer, for once, is the center of the action." Zu Deutsch: "Dieser Auftritt der Rolling Stones im Jahr 2006 bietet eine einzigartige Ansicht, bei der ausnahmsweise der Schlagzeuger im Mittelpunkt des Geschehens steht." Das ausergewöhnliche Video zu "Jumpin' Jack Flasch gibt es hier zu sehen.

Musiker Paul McCartney verabschiedete sich auf auf Twitter mit einem emotionalen Video von Watts.

Paul on Charlie Watts ❤️ pic.twitter.com/rn2elK6cFE — Paul McCartney (@PaulMcCartney) August 24, 2021

Auf dem Sozialen Netzwerk finden sich am Abend Tausende zusammen, um Watts gemeinsam zu verabschieden.