Klosterinsel Reichenau: 2024 wird 1300 Jahre gefeiert

Größte Insel im Bodensee, Benediktinerkloster, UNESCO-Weltkulturerbe: Vor 1300 Jahren wurde ein Kloster auf der Reichenau gegründet. 2024 ist Jubiläumsjahr.

14.07.2023 | Stand: 08:59 Uhr

In knapp einem Jahr ist es soweit: Dann feiern die Reichenauer ihre Insel. Denn 2024 wurde vor 1300 Jahren das Kloster auf der Insel vom Wanderbischof Pirmin gegründet. Für das Jubiläumsjahr sind diverse Dinge geplant:

Große Landesausstellung "Klosterinsel Reichenau - Welterbe des Mittelalters"

Festival "Eine Insel macht Musik"

Klostermarkt

. . . und mehr

Große Landesausstellung "Klosterinsel Reichenau - Welterbe des Mittelalters"

Die 1300 Jahre werden mit der Großen Landesausstellung als Höhepunkt gefeiert. Von April bis Oktober werden mit der Ausstellung "Klosterinsel Reichenau - Welterbe des Mittelalters" in Reichenau und in Konstanz Exponate den Besuchern gezeigt. Durch Kunstwerke wird die Geschichte der Abtei näher gebracht und selten, prachtvolle Handschriften zeigen wie die Mönche vor dem Buchdruck Schriften vervielfältigt haben. Neben den drei mittelalterlichen Kirchenbauten ist auch das Museum Reichenau Ort der Landesausstellung. Und für Interessierte gibt es einen Workshop zu Kalligraphie in den Skriptoriums-Arbeitsplätzen.

Landesausstellung "Klosterinsel Reichenau- Welterbe des Mittelalters" 20. April bis 20. Oktober Reichenau und Konstanz Workshop Kalligraphie



Festival "Eine Insel macht Musik"

Im Sommer wird Bands und Musikgruppen der Insel Reichenau eine Bühne geboten. Nähere Informationen sind bisher noch nicht bekannt.

Klostermarkt im Sommer

Derzeit werden neue Klostergärten am Münster gestaltet. Dort soll dann der "Klostermarkt" stattfinden, bei welchem die Gästen unter anderem Erzeugnisse von der Insel bei einem Genussparcours erleben können.

. . . und mehr

...soll stattfinden: spirituelle Angebote in Reichenau-Niederzell, religiöse Anlässe, und als besonderes Programm werden noch das Pirminsfest,, Meinradsfest und die Inselfeiertrage 2024 gefeiert. Ebenso auch Freilichtspiele, bei denen bedeutende Persönlichkeiten der Reichenau auftreten und die Besucher durch die Geschichte auf eine unterhaltsame Zeitreise mitnehmen.