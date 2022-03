Die Stones kommen nach München und Wien: Das sind die Termine der Europatour

Die Rolling Stones auf Tour 2022: München ist eine Deutschland-Station ihrer "Sixty"-Reise durch Europa. Hier alles zu Tickets und Terminen der Stones-Tour.

14.03.2022 | Stand: 11:40 Uhr

Die Rolling Stones gehen auf Tour 2022. Dabei treten sie auch in Deutschland auf, München und Gelsenkirchen sind die beiden deutschen Stationen ihrer Sixty-Tour durch Europa. Daneben machen die Stones auf Tour auch in Wien Halt.

Rolling Stones Tour 2022: Das sind die Termine im Überblick

Madrid: Mittwoch, 1. Juni, Wanda Metropolitano

München: Sonntag, 5. Juni, Olympiastadion

Bern: Freitag, 17. Juni, Stadion Wankdorf

Mailand: Dienstag, 21. Juni, Stadio San Miro

Wien: Freitag, 17. Juli, Ernst-Happel-Stadion

Gelsenkirchen: Mittwoch, 27. Juli, Veltins-Arena

Tickets, Ticket-Preise und Vorverkauf für die Rolling Stones Tour 2022

Tickets für die Tour der Rolling Stones gibt es bei den einschlägigen Vorverkaufsstellen im Internet. Fans müssen allerdings vermutlich tief in die Tasche greifen, wenn sie eines der Konzerte live vor Ort sehen wollen. Der Vorverkauf selbst hat noch nicht begonnen.

Doppeltes Jubiläum beim "The Rolling Stones"-Konzert in der Olympiahalle in München

Bei ihrem Konzert in München können "The Rolling Stones" gleich noch ein weiteres Jubiläum feiern: Nahezu 40 Jahre zuvor, am 10. und 11. Juni 1982, spielten die Stones die ersten beiden Open-Air-Konzerte in der Geschichte des Olympiastadions.

Mit ihrer Jubiläumstour "Sixty" wollen Mick Jagger, Keith Richard und Ronnie Wood an den Erfolg der "No Filter"-Tour anknüpfen, die sie im Herbst 2021 in den USA beendeten. In Europa spielten sie die Tour 2017 und 2018. Dabei gaben sie fünf Konzerte in Hamburg, München, Düsseldorf, Berlin und Stuttgart. Mit insgesamt rund 300.000 Fans in Deutschland waren die "No Filter"-Konzerte restlos ausverkauft.

Charlie Watts, Schlagzeuger der Band The Rolling Stones, war am 24. August 2021 im Alter von 80 Jahren gestorben.

"The Rolling Stones" Tour 2022 in Deutschland: Das erwartet die Fans bei "Sixty"

Auf den Shows ihrer "Sixty"-Tour packen "The Rolling Stones" Klassiker wie "Gimme Shelter", "Paint It Black", "Jumpin' Jack Flash", "Tumbling Dice", "(I Can't Get No) Satisfaction" oder "Start Me Up" aus. Daneben soll mit einer Auswahl unerwarteter Titel für die ein oder andere Überraschung gesorgt werden.

Auf der Bühne werden "The Rolling Stones" weiterhin von Steve Jordan (Schlagzeug), Chuck Leavell (Keyboards), Darryl Jones (Bass), Tim Ries und Karl Denson (Bläser), Matt Clifford (Keyboards) und den Sängern Bernard Fowler und Sasha Allen begleitet.

