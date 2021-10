"The Masked Singer" auf ProSieben startet in die 5. Staffel - das muss man zum Show-Start wissen

Am Samstag started die fünfte Staffel von "The Masked Singer" auf ProSieben. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu Ablauf, Rateteam und Streamingseiten.

Die Show geht in die fünfte Staffel - und funktioniert wie gehabt: Verkleidete Stars singen und ein Rateteam versucht herauszufinden, wer hinter der Maske steckt. Am Ende kommt es auf das Publikum an, das online darüber abstimmt, welcher Kostümierte die beste Performance geliefert hat. Wer auf auf dem letzten Platz landet, muss seine Maske fallen lassen und ist raus. In der 5. Staffel von "The Masked Singer" wird das Publikumk live in der Halle dabei sein. Präsentiert wird das Format wie gehabt von Moderator Matthias Opdenhövel.

Das ist neu in Staffel 5 von "The Masked Singer"

Die Show läuft ab jetzt immer Samstags um 20:15 Uhr und zwar live.

Diesmal sind zwei der zehn Masken nicht vorab bekannt.

Jede Woche gibt es eine Online-Ausgabe von "The Masked Singer", die in der ProSieben-App und auf themaskedsinger.de abrufbar ist. Nur hier ist das elfte Kostüm, "Der Tiger" zu sehen. Über das Portal "redbutton" kann man das Ganze mit einem Smart-TV gleichzeitig zur Sendung streamen.

Wer sitzt im Rateteam der 5. Staffel von "The Masked Singer"?

Das Rateteam besteht wieder aus Ruth Moschner und Rea Carvey. Unterstützung bekommen die beiden in jeder Ausgabe von einem anderen Gast. Für die Auftaktfolge wird Sänger Alvaro Soler das Team unterstützen. Weitere Gäste sind noch nicht bekannt.

Auf diesen Seiten kann man "The Maskes Singer" im Internet streamen

Jede Folge kann außer auf ProSieben live sowohl auf prosieben.de als auch auf Joyn angesehen werden, wobei jeweils eine Registrierung notwendig ist. Auf Joyn sind die Folgen auch im Nachhinein abrufbar.

Start ist jeweils um 20:15 Uhr:

Folge 1: Samstag, 16. Oktober 2021

Folge 2: Samstag, 23. Oktober 2021

Folge 3: Samstag, 30. Oktober 2021

Folge 4: Samstag, 6. November 2021

Folge 5: Samstag, 13. November 2021

Finale: Samstag, 20. November 2021

Wie kann man mit abstimmen?

Über die ProSieben-App kann jeder Zuschauer online für einen Auftritt abstimmen und über die Kommentarfunktion Vermutungen über die Träger der Masken mit anderen Nutzern austauschen.

Welche Kostüme gibt es bei "The Masked Singer" in der 5. Staffel?

Die Kostüme der aktuellen Staffel stellen wir in einer Bilderstrecke vor:

