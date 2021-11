"The Voice of Germany": Diese Sänger und Lieder überzeugten die Jury bisher in der 11. Staffel

Donnerstag läuft die nächste Folge von "The Voice of Germany" im TV auf Pro7 und im Stream. Die neuen Talente, die siegreichen Kandidaten und ihre Teams hier.

03.11.2021 | Stand: 16:59 Uhr

Am 7. Oktober startete die neue Staffel von "The Voice of Germany": Die ProSieben-Talentshow lockt auch 2021 wieder zahlreiche Menschen vor den Fernseher. Seit 2011 duellieren sich noch unentdeckte Sängerinnen und Sänger um den ersten Platz. Die erste Hürde auf dem Weg zum Siegertreppchen: Die sogenannten "Blind Auditions".

"The Voice of Germany" 2021: Diese Teilnehmer treten morgen in der neunten Folge auf

Bei den "Blind Auditions" treten die Talents, begleitet von der Live-Band, vor der Jury und dem Publikum auf. Während die Zuschauer die Kandidaten sehen können, kann die Jury sie lediglich hören. In der 11. Staffel von "The Voice of Germany" erwarten die Zuschauer folgende Talente. (Lesen Sie auch: "Ich kann es kaum glauben": Diese Allgäuerin singt bei "The Voice of Germany")

9. Blind Audition am 4. November, 20.15 Uhr auf ProSieben

Kandidaten:

Dominik Poch, 30, mit dem Song "Save Your Tears" von The Weeknd

Jonas Eisemann, 26, mit dem Song "Undercover Martyn" von Two Door Cinema Club

Julian Schmidt, 20, mit dem Song "Übermorgen" von Mark Forster

Lena Belgart, 35, mit dem Song "Nightingale" von Demi Lovato

Lilli "Lélé" Venskeviciutė, 28, mit dem Song "Uptown Funk" von Mark Ronson feat. Bruno Mars

Maximilian Theiss, 21, mit dem Song "Stay" von Michael Schulte

Mazen Mohsen, 27, mit dem Song "Die Gedanken Sind Frei"

Nadja Fingerhuth, 34, mit dem Song "Before He Cheats" von Carrie Underwood

Nico Röwenstrunk, 47, mit dem Song "Amarillo By Morning" von George Strait

Patrick Aretz, 25, mit dem Song "Julia" von Lauv

Sabine Wagener, 26, mit dem Song "Time Is Running Out" von Muse

Sang-Ji Lee, 19, mit dem Song "Godzilla" von Eminem feat. Juice WRLD

Sophie Platiel, 26, mit dem Song "1A" von Alexa Feser

8. Blind Audition am 31. Oktober, 20.15 Uhr auf Sat.1

Lesen Sie auch

"Raya Dimitra" bei TVOG "Ich kann es kaum glauben": Diese Allgäuerin singt bei "The Voice of Germany"

Kandidaten:

Dirk aka „Dwyke“ Weidner, 45, mit dem Song "Zünde alle Feuer“ von Philipp Poisel

Hai Mi Trân, 20, mit dem Song "Ghost" von Zoe Wees

Damian Skowronek und Chris Kürwitz , 31 und 28, mit dem Song "Roller" von Apache 207

Max Hofman, 27, mit dem Song "Last Resort“ von Papa Roach

Lea-Christin Wilhelmus, 38, mit dem Song "Tim liebt Tina“ von Anna Depenbusch

André Stangier, 22, mit dem Song "Afterglow" von Ed Sheeran

Jil Fischer, 26, mit dem Song "Locomotive“ von Miranda Lambert

Patrick Rokitensky, 32, mit dem Song "Regen und Meer“ von Juli

Perry Beenen, 31, mit dem Song "Superstition“ von Stevie Wonder

Marina Vavoura, 17, mit dem Song "Peaches“ von Justin Bieber feat Daniel Ceasar & Giveon

Christoph Rieger, 27, mit dem Song "Wenn Worte meine Sprache wären“ von Tim Bendzko

Leila Ghaleb, 20, mit dem Song "I Could Have Danced All Night“ von Julie Andrews

Wer weiter ist:

Hai Mi Trân

Laila Ghaleb

Max Hofmann

Dirk Weidner

Marina Vavoura

André Stangier

Perry Beenen

Patrick Rokitensky

Christoph Rieger

Wer rausgeflogen ist:

Damian Skowronek und Chris Kürwitz

Lea-Christin Wilhelmus

Jil Fischer

7. Blind Audition am 28. Oktober, 20.15 Uhr auf ProSieben

Kandidaten:

Anastasia Troska, 27, mit dem Song "Dancing With The Devil" von Demi Lovato

Dustin Wessels, 23, mit dem Song "Vermissen" von Juju & Henning May

Joel Zupan, 27, mit dem Song "Cuz I Love You" von Lizzo

JOEMISMO, 22, mit dem Song "Qué Pena" von Maluma X J Balvin

K'Daanso, 32, mit dem Song "Superior" von Gentleman

Kira Bernard van der Zee, 17, mit dem Song "Man In The Mirror" von Michael Jackson

Larissa Diana Frank, 42, mit dem Song "Blank Space" von Taylor Swift

Laura Plößer, 25, mit dem Song "F**king Perfect" von Pink

Louise Mayer, 30, mit dem Song "Better When I'm Dancing" von Meghan Trainor

Matthias "Mazze" Wiesner, 36, mit dem Song "Halt Mich" von Herbert Grönemeyer

Nico Lange, 40, mit dem Song "Stuck On You" von Lionel Ritchie

Sascha Salvati, 36, mit dem Song "Lieb Mich Dann" von Helene Fischer

Wer weiter ist:

JOEMISMO

Nico Lange

Larissa Diana Frank

Joel Zupan

Kira Bernard van der Zee

Laura Plößner

Mazze

Anastasia Troska

Sascha Salvati

Wer rausgeflogen ist:

K'Daanso

Dustin Wessels

Louise Mayer

6. Blind Audition am 24. Oktober, 20.15 Uhr auf Sat.1

Kandidaten:

Alisha Popat, 34, mit dem Song "Wicked Game" von Chris Isaak

Diolem Turunc, 21, mit dem Song "Part Of Me" von Katy Perry

Dustin Lukat, 29, mit dem Song "Astronaut" von Sido feat. Andreas Bourani

Justin Sobot, 21, mit dem Song "Hold My Girl" von George Ezra

Kati Lamberts, 26, mit dem Song "Bohemian Rhapsody" von Queen

Marco Spöri, 24, mit dem Song "Bruises" von Lewis Capaldi

Mia Sternberger, 26, mit dem Song "2x" von Mathea

Ophundem Achale Arrah Nyama, 19, mit dem Song "Get Here" von Oleta Adams

Raya Despodovska, 24, mit dem Song "Russian Roulette" von Rihanna

Roman Pocta, 17, mit dem Song "Lonely" von Justin Bieber und Benny Blanco

Simon Fetzer, 52, mit dem Song "Jetzt" von Gregor Meyle

Tímea Göghova, 42, mit dem Song "TV-Glotzer (White Punks on Dope)" von Nina Hagen

Das Video zum Auftritt von Raya Despodovkska aus Sonthofen ist auf der Internetseite von "The Voice of Germany" veröffentlicht.

Wer weiter ist:

Marco Spöri

Mia Sternberger

Tímea Göghova

Kati Lamberts

Roman Pocta

Raya Despodovskas

Alisha Popat

Simon Fetzer

Ophundem Achale

Wer rausgeflogen ist:

Diolem Turunc

Dustin Lukat

Justin Sobot

5. Blind Audition am 21. Oktober, 20.15 Uhr auf ProSieben

Kandidaten:

Alex Kerski, 24, mit dem Song "Psychosocial" von Slipknot

Hao Phan Nguyen Quoc, 18, mit dem Song "WITHOUT YOU" von The Kid LAROI

Jacqueline Büthe, 28, mit dem Song "Tell It To My Heart" von Taylor Dayne

Josua Schwab, 20, mit dem Song "Pauken" von Lotte

Myriam Benoun, 24, mit dem Song "Sunny" von Boney M.

Naomi Maier, 24, mit dem Song "Without Me" von Halsey

Noordin Derbali, 42, mit dem Song "Treat You Better" von Shawn Mendes

Norman Ebel, 39, mit dem Song "Katy Perry" von Milliarden

Robert Cotton, 69, mit dem Song "Hey Bartender" von Blues Brothers

Robin Becker, 25, mit dem Song "Keiner Ist Wie Du" von Gregor Meyle

Romy Wolf, 19, mit dem Song "Almost Is Never Enough" von Ariana Grande

Taiga Trece, 35, mit dem Song "Soy Yo" von Bomba Estéreo

Wer weiter ist:

Alex Kerski

Robin Becker

Taiga Trece

Jacqueline Büthe

Noordin Derbali

Robert Cotton

Naomi Maier

Norman Ebel

Myriam Benoun

Wer rausgeflogen ist:

Hao Phan Nguyen Quoc

Josua Schwab

Romy Wolf

4. Blind Audition am 17. Oktober, 20.15 Uhr auf Sat.1

Kandidaten:

Azarel Gottfried, 24, mit dem Song: "Nana Triste" von Natalia Lacunza, Guitarricadelafuente

Florian Schindler, 29, mit dem Song: "Wasted Love" von Ofenbach feat. Lagique

Florian und Charlene Gallant, 35 und 31, mit dem Song "Mercy" von Shawn Mendes

Gugu Zulu, 28, mit dem Song "I Look to You" von Whitney Houston

Ilho Cho, 44, mit dem Song "Highway Star" von Deep Purple

Linda Elsener, 19, mit dem Song "I Won't Let You Go" von James Morrison

Mathis Kloss, 16, mit dem Song "Glück Ist Leicht" von Roger Cicero

Petra Berghaus, 53, mit dem Song "Mut" von Alexa Feser

Philipp Allar, 28, mit dem Song "Prisoner" von Miley Cyrus feat. Dua Lipa

Stefanie Black, 22, mit dem Song "Genau Hier" von Sarah Engels

Tillmann Urbaniak, 28, mit dem Song "Erfolg ist kein Glück" von Kontra K

Wer weiter ist:

Florian & Charlene Gallant

Stefanie Black

Azarel Gottfried

Gugu Zulu

Tillmann Urbaniak

Ilho Cho

Linda Elsener

Mathis Kloss

Wer rausgeflogen ist:

Philipp Allar

Petra Berghaus

Florian Schindler

3. Blind Audition am 14. Oktober, 20.15 Uhr auf ProSieben

Kandidaten:

Francesco Farina, 51, mit dem Song "Adesso Tu" von Eros Ramazzotti

Luna Farina, 19, mit dem Song "Wie Schön Du Bist" von Sarah Connor

Will Church, 27, mit dem Song " Arcade" von Duncan Laurence

Susanne Seeber, 54, mit dem Song "Locked Out Of Heaven" von Bruno Mars

Julia Winkler und Barbara Buchberger, 24 und 28, mit dem Song "Hypnotized" von Purple Disco Machine, Sophie, And the Giants

Daniel Hellmann aka Soya the Cow, 35, mit dem Song "Take On Me" von a-ha

Oliver Zinhobl, 27, mit dem Song "This Is The Life" von Amy Macdonald

Martin Bollig, 26, mit dem Song "Steine" von Joris

Raffi Kerz, 21, mit dem Song "Break My Heart" von JC Stewart

Ann Sophie Dürmeyer, 30, mit dem Song "Summertime" von George Gershwin

Wer weiter ist:

Luna Farina

Chris Golger

Will Church

Julia Winkler und Barbara Buchberger

Oliver Zinhobl

Martin Bollig

Raffi Kerz

Ann Sophie Dürmeyer

Wer rausgeflogen ist:

Francesco Farina

Susanne Seeber

Daniel Hellmann aka Soya the Cow

2. Blind Audition am 10. Oktober, 20.15 Uhr auf Sat.1

Kandidaten:

Jennifer Hans, 30, mit dem Song "Juice" von Lizzo

Philipp Steffen, 39, mit dem Song "Luca" von Suzanne Vega

Natascha Ronowski, 25, mit dem Song "One And Only" von Adele

Sebastian Krenz, 29, mit dem Song "Still Loving You" von Scorpions

Katy Weber, 20, mit dem Song " Break My Heart" von Dua Lipa

Fadi Semmo, 32, mit dem Song "U Got It Bad" von Usher

Anton Verzani, 22, mit dem Song "Grüne Augen Lügen Nicht" von JEREMIAS

The Razzzones mit den Songs "Ring Ring Ring, Drop It Like It's Hot, Mundian To Bach Ke, Knight Rider Theme "

Jeanette Alterino, 31, mit dem Song "Come Together" von The Beatles

Karen Ann Tepperis, 71, mit dem Song "When We Were Young" von Adele

Felix Breßmer, 25, mit dem Song "Will We Talk?" von Sam Fender

Anouar Chauech, 26, mit dem Song "Breathe Easy" von Blue

Wer weiter ist:

The Razzones

Karen Ann Tepperis

Natascha Ronowski

Anouar Chauech

Anton Verzani

Jennifer Hans

Katy Weber

Sebastian Krenz

Felix Breßmer

Wer rausgeflogen ist:

Philipp Steffen

Jeanette Alterino

Fadi Semmo

1. Blind Audition am 7. Oktober, 20.15 Uhr auf ProSieben

Kandidaten:

Andy Woithe, 33, mit dem Song "Died in Your Arms" von Cutting Crew

Archippe Mbongue Ombang, 21, mit dem Song "Count On Me" von Whitney Houston And CeCe Winan

Dan Perry, 27, mit dem Song "Killer Queen" von Queen

Janine Gierszewsky, 21, mit dem Song "Why So Serious?" von Alice Merton

Jennifer Williams-Braun, 63, mit dem Song "I Put A Spell On You" von Nina Simone

Katarina Mihaljević, 21, mit dem Song "Drivers License" von Olivia Rodrigo

Laura und Sophie, 23 und 26, mit dem Song "Valerie" von Amy Winehouse

Nico Grund, 27, mit dem Song "Supermarket Flowers" von Ed Sheeran

Peter Hoebertz, 31, mit dem Song "Wellerman (Sea Shanty)" von Nathan Evans

Salomé Stresing, 23, mit dem Song "Say So" von Doja Cat

Zeynep Avici, 38, mit dem Song "Yalan" von Tan Tasci

Wer weiter ist:

Archippe Mbongue Ombang

Peter Hoebertz

Laura und Sophie

Jennifer Williams-Braun

Katharina Mihaljević

Zeynep Avici

Nico Grund

Salomé Stresing

Wer rausgeflogen ist:

Andy Woithe

Janine Gierszewsky

Dan Perry

Diese Talente und Coaches haben zusammengefunden:

Team Mark Forster:

Karen Ann Tepperis

Peter Hoebertz

The Razzzones

Chris Golger

Florian und Charlene Gallant

Stefanie Black

Alex Kerski

Marco Spöri

Mia Sternberger

Tímea Göghova

JOEMISMO

Nico Lange

Perry Beenen

Patrick Rokitensky

Team Nico Santos:

Laura und Sophie

Natascha Ronowski

Will Church

Julia Winkler und Barbara Buchberger

Azarel Gottfried

Gugu Zulu

Tillmann Urbaniak

Robin Becker

Taiga Trece

Kati Lamberts

Roman Pocta

Larissa Diana Frank

André Stangier

Marina Vavoura

Team Sarah Connor:

Anouar Chauech

Anton Verzani

Archippe Mbongue Ombang

Jennifer Hans

Luna Farina

Oliver Zinhobl

Ann Sophie Dürmeyer

Ilho Cho

Robert Cotton

Norrdin Derbali

Jacqueline Büthe

Raya Despodovska

Joel Zupan

Kira Berdard van der Zee

Hai Mi Trân

Laila Ghaleb

Team Johannes Oerding:

Nico Grund

Sebastian Krenz

Zeynep Avci

Martin Bollig

Linda Elsener

Norman Ebel

Naomi Maier

Alisha Popat

Simon Fetzer

Anastasia Troska

Laura Plößer

Mazze

Max Hoffman

Dirk Weidner

Team Elif:

Salomé Stresing

Felix Breßmer (ausgeschieden nach dem 1. Comeback-Stage-Battle gegen Salomé)

(ausgeschieden nach dem 1. Comeback-Stage-Battle gegen Salomé) Raffi Kerz (ausgeschieden nach dem 2. Comeback-Stage-Battle gegen Mathis)

(ausgeschieden nach dem 2. Comeback-Stage-Battle gegen Mathis) Mathis Kloss

Myriam Benoun (ausgeschieden nach dem 3. Comeback-Stage-Battle gegen Ophundem)

(ausgeschieden nach dem 3. Comeback-Stage-Battle gegen Ophundem) Ophundem Achale

Sascha Salvati

Christoph Rieger

Am Donnerstag läuft die neunte Folge von "The Voice of Germany": Das ist die neue Jury 2021

Für die neue Staffel der Gesangsshow kehren zwei bekannte Musiker in den Juroren-Sessel zurück: Nico Santos ("Better", "Safe" und Mark Forster ("Wir sind groß", "Au revoir"). Santos nahm 2020 zum ersten Mal als Juror teil, wohingegen Foster dieses Jahr sein 11. Jubiläum feiert. (Lesen Sie auch: "Ich heule in meinem eigenen Stück": Ralph Siegels Zeppelin-Musical startet in Füssen)

Neu mit dabei sind Sarah Connor ("From Sarah with love", "Wie schön du bist") und Johannes Oerding ("An guten Tagen"). Wer wohl als Coach den Sieg seines Kandidaten beziehungsweise seiner Kandidatin feiern wird? Letztes Jahr gewann das Team von Samu Haber und Rea Garvey: Ihre Teilnehmerin Paula Dalla Corte holte sich mit „Someone Better“ den ersten Platz.

Für die "Comeback Stage by SEAT" wird Online-Coach Elif verantwortlich sein. Auch 2021 können sich hier die Talente beweisen, für die bei den Blind Auditions nicht gebuzzert wurde - und so in die Live-Shows kommen. (Lesen Sie auch: Deutsch-Popstar Helene Fischer gibt einziges Deutschland-Konzert 2022 in München)

Start, Jury, Sendetermine, nächste Folge: Alles Wichtige zu "The Voice of Germany" 2021 auf einen Blick

Start: Am 7. Oktober um 20.15 Uhr auf ProSieben

Am 7. Oktober um 20.15 Uhr auf ProSieben Nächster Sendetermin: Am 4. November, 20.15 Uhr auf ProSieben. Die beiden Sender teilen sich im Wechsel die Sendetermine: Immer donnerstags kommt eine neue Episode auf ProSieben, sonntags eine neue in SAT.1. Alle Folgen sind auch im Livestream, im Internet auf TheVoice.de oder nachträglich auf Joyn verfügbar

Am 4. November, 20.15 Uhr auf ProSieben. Die beiden Sender teilen sich im Wechsel die Sendetermine: Immer donnerstags kommt eine neue Episode auf ProSieben, sonntags eine neue in SAT.1. Alle Folgen sind auch im Livestream, im Internet auf TheVoice.de oder nachträglich auf Joyn verfügbar Jury: Sarah Connor, Nico Santos, Mark Forster und Johannes Oerding. Online-Coach für "The Voice: Comeback Stage by SEAT" ist die Musikerin Elif

Bilderstrecke

The Voice of Germany - Jury: Das sind die Coaches 2021