"The Voice of Germany": Diese Sänger und Lieder überzeugten die Jury in der 2. Folge

Am Sonntag zeigte ProSieben die zweite Folge von "The Voice of Germany". Das sind die Sieger und Verlierer der zweiten Episode und ihre Songs für die "Blinds".

11.10.2021 | Stand: 09:47 Uhr

Am Donnerstag startete die neue Staffel von "The Voice of Germany": Die beliebte Gesangstalentshow aus dem Hause ProSieben dürfte auch 2021 wieder zahlreiche Menschen vor den Fernseher gelockt haben. Seit 2011 duellieren sich jedes Jahr deutsche Sänger und Sängerinnen um den ersten Platz. Die erste Hürde auf dem Weg zum Siegertreppchen: Die sogenannten "Blind Auditions". (Lesen Sie auch: So war die erste Folge "Sommerhaus der Stars" mit Sissi Hofbauer aus Marktoberdorf)

"The Voice of Germany" 2021: Diese Teilnehmer traten in der zweiten Folge der 11. Staffel auf

Bei den "Blind Auditions" treten die Sänger und Sängerinnen, begleitet von der Live-Band, vor der Jury und dem Publikum auf. Während die Zuschauer den Kandidaten sehen können, kann die Jury diesen lediglich hören. Der Sender ProSieben gab auf seiner Homepage bereits einen kurzen Einblick darauf, wer sich dieser Hürde in der 11. Staffel in der zweiten Folge stellte:

Jennifer Hans, 30, mit dem Song "Juice" von Lizzo

Philipp Steffen, 39, mit dem Song "Luca" von Suzanne Vega

Natascha Ronowski, 25, mit dem Song "One And Only" von Adele

Sebastian Krenz, 29, mit dem Song "Still Loving You" von Scorpions

Katy Weber, 20, mit dem Song " Break My Heart" von Dua Lipa

Fadi Semmo, 32, mit dem Song "U Got It Bad" von Usher

Anton Verzani, 22, mit dem Song "Grüne Augen Lügen Nicht" von JEREMIAS

The Razzzones mit den Songs "Ring Ring Ring, Drop It Like It's Hot, Mundian To Bach Ke, Knight Rider Theme "

Jeanette Alterino, 31, mit dem Song "Come Together" von The Beatles

Karen Ann Tepperis, 71, mit dem Song "When We Were Young" von Adele

Felix Breßmer, 25, mit dem Song "Will We Talk?" von Sam Fender

Anouar Chauech, 26, mit dem Song "Breathe Easy" von Blue Bilderstrecke The Voice of Germany - Jury: Das sind die Coaches 2021 1 von 5 Sarah Connor, Johannes Oerding, Mark Forster und Nico Santos (von links) sind die Coaches der Castingshow „The Voice of Germany“ 2021. Als Online-Coach ist außerdem noch Musikerin Elif dabei. „TVOG“ läuft seit 7.10.2021 donnerstags auf ProSieben. Bild: Andre Kowalski, dpa, ProSieben Sarah Connor, Johannes Oerding, Mark Forster und Nico Santos (von links) sind die Coaches der Castingshow „The Voice of Germany“ 2021. Als Online-Coach ist außerdem noch Musikerin Elif dabei. „TVOG“ läuft seit 7.10.2021 donnerstags auf ProSieben. Bild: Andre Kowalski, dpa, ProSieben 2 von 5 Der deutsche Popsänger und Songwriter Johannes Oerding ("An guten Tagen") ist im Herbst 2021 zum ersten Mal als Coach und Jury-Mitglied bei The Voice of Germany dabei. Er will in die Fußstapfen von Samu Haber oder Rae Garvey treten. Bild: Jens Kalaene, dpa (Archiv) Der deutsche Popsänger und Songwriter Johannes Oerding ("An guten Tagen") ist im Herbst 2021 zum ersten Mal als Coach und Jury-Mitglied bei The Voice of Germany dabei. Er will in die Fußstapfen von Samu Haber oder Rae Garvey treten. Bild: Jens Kalaene, dpa (Archiv) 3 von 5 Auch neu mit dabei ist Sängerin Sarah Connor ("From Sarah with love", "Vincent"). Die 41-Jährige hat vier Kinder, fünf Geschwister und zwei Halbgeschwister. Bild: Axel Heimken, dpa (Archiv) Auch neu mit dabei ist Sängerin Sarah Connor ("From Sarah with love", "Vincent"). Die 41-Jährige hat vier Kinder, fünf Geschwister und zwei Halbgeschwister. Bild: Axel Heimken, dpa (Archiv) 4 von 5 Jury-Mitglied Nico Santos kommt mit seiner witzigen Art bei Talenten und Zuschauern an. Er war schon vergangenes Jahr Teil der «The Voice of Germany»-Jury Bild: Claudius Pflug, ProSiebenSAT.1, dpa (Archiv) Jury-Mitglied Nico Santos kommt mit seiner witzigen Art bei Talenten und Zuschauern an. Er war schon vergangenes Jahr Teil der «The Voice of Germany»-Jury Bild: Claudius Pflug, ProSiebenSAT.1, dpa (Archiv) 5 von 5 Er ist das Urgestein der "The Voice of Germany"-Coaches: Sänger Mark Forster feiert in der aktuellen Staffel sein 11. Jubiläum in der "TVOG"-Jury und sagt über die Talente in seinem Team: "Zu mir kommen immer die Freaks" Bild: Andre Kowalski, ProSieben, dpa (Archiv) Er ist das Urgestein der "The Voice of Germany"-Coaches: Sänger Mark Forster feiert in der aktuellen Staffel sein 11. Jubiläum in der "TVOG"-Jury und sagt über die Talente in seinem Team: "Zu mir kommen immer die Freaks" Bild: Andre Kowalski, ProSieben, dpa (Archiv) 1 von 5 Sarah Connor, Johannes Oerding, Mark Forster und Nico Santos (von links) sind die Coaches der Castingshow „The Voice of Germany“ 2021. Als Online-Coach ist außerdem noch Musikerin Elif dabei. „TVOG“ läuft seit 7.10.2021 donnerstags auf ProSieben. Bild: Andre Kowalski, dpa, ProSieben Sarah Connor, Johannes Oerding, Mark Forster und Nico Santos (von links) sind die Coaches der Castingshow „The Voice of Germany“ 2021. Als Online-Coach ist außerdem noch Musikerin Elif dabei. „TVOG“ läuft seit 7.10.2021 donnerstags auf ProSieben. Bild: Andre Kowalski, dpa, ProSieben

Am Donnerstag läuft die dritte Folge von "The Voice of Germany": Das ist die neue Jury 2021

Für die neue Staffel der Gesangsshow kehren zwei bekannte Musiker in den Juroren-Sessel zurück: Nico Santos ("Better", "Safe" und Mark Forster ("Wir sind groß", "Au revoir"). Santos nahm 2020 zum ersten Mal als Juror teil, wohingegen Foster dieses Jahr sein 11. Jubiläum feiert. (Lesen Sie auch: "Ich heule in meinem eigenen Stück": Ralph Siegels Zeppelin-Musical startet in Füssen)

Neu mit dabei sind Sarah Connor ("From Sarah with love", "Wie schön du bist") und Johannes Oerding ("An guten Tagen"). Wer wohl als Coach den Sieg seines Kandidaten beziehungsweise seiner Kandidatin feiern wird? Letztes Jahr gewann das Team von Samu Haber und Rea Garvey: Ihre Teilnehmerin Paula Dalla Corte holte sich mit „Someone Better“ den ersten Platz.

Für die "Comeback Stage by SEAT" wird Online-Coach Elif verantwortlich sein. Auch 2021 können sich hier die Talente beweisen, für die bei den Blind Auditions nicht gebuzzert wurde - und so in die Live-Shows kommen. (Lesen Sie auch: Deutsch-Popstar Helene Fischer gibt einziges Deutschland-Konzert 2022 in München)

Diese Talente haben einen Coach von sich überzeugen können:

Team Mark Forster:

Karen Ann Tepperis

Peter Hoebertz

The Razzzones

Team Nico Santos:

Laura und Sophie

Natascha Ronowski

Team Sarah Connor:

Anouar Chauech

Anton Verzani

Archippe Mbongue Ombang

Jennifer Hans

Team Johannes Oerding:

Nico Grund

Sebastian Krenz

Zeynep Avci Sängerin Elif tritt in der elften Staffel der Castingshow "The Voice of Germany" als Comeback-Coach auf. Bild: Bastian Bochinski, ProSieben, dpa

Start, Jury, Sendetermine, nächste Folge: Alles Wichtige zu "The Voice of Germany" 2021 auf einen Blick

Start: Am 7. Oktober um 20.15 Uhr auf ProSieben

Am 7. Oktober um 20.15 Uhr auf ProSieben Nächster Sendetermin: Am 14. Oktober, 20.15 Uhr auf ProSieben. Die beiden Sender teilen sich im Wechsel die Sendetermine: Immer donnerstags kommt eine neue Episode auf ProSieben, sonntags eine neue in SAT.1. Alle Folgen sind auch im Livestream, im Internet auf TheVoice.de oder nachträglich auf Joyn verfügbar

Am 14. Oktober, 20.15 Uhr auf ProSieben. Die beiden Sender teilen sich im Wechsel die Sendetermine: Immer donnerstags kommt eine neue Episode auf ProSieben, sonntags eine neue in SAT.1. Alle Folgen sind auch im Livestream, im Internet auf TheVoice.de oder nachträglich auf Joyn verfügbar Jury: Sarah Connor, Nico Santos, Mark Forster und Johannes Oerding. Online-Coach für "The Voice: Comeback Stage by SEAT" ist die Musikerin Elif

