Timothee-Gras: Vielseitiges Gras mit ländlichem Charme

Timothee-Gras oder Wiesenlieschgras oder Phleum pratense - das müssen Sie über das vielseitige Gras im Garten wissen.

28.06.2023 | Stand: 12:22 Uhr

Timothee-Gras oder Wiesenlieschgras ist eine Pflanze, die in ländlichen Regionen weit verbreitet ist und doch oft übersehen wird. Dabei birgt dieses vielseitige Gras eine Fülle von Eigenschaften und Qualitäten, die es zu einem wahren Juwel in unseren Gärten machen. Außerdem: Timothee-Gras wird auch als Futtergras in der Schnittnutzung verwendet. Wichtig ist es in Pferdeweiden: Der Zuckergehalt ist niedriger im Vergleich mit Weidelgräsern.

Mit einer Wuchshöhe von 60 bis 120 Zentimetern verleiht es jeder Landschaft eine natürliche Optik. Zudem ist es als äußerst widerstandsfähig auch bei widrigen Wetterbedingungen. Timothee-Gras kann selbst in trockenen und nährstoffarmen Böden gedeihen.

Rückschnitt von Timothee-Gras fördert kompaktes Wachstum

Auch für Gartenbesitzer hat das Wiesenlieschgras einiges zu bieten. Aufgrund seiner tiefen Wurzeln trägt es zur Bodenstrukturverbesserung bei und verhindert Erosion. Zudem wird Timothee-Gras als dekoratives Element in Beeten, Rabatten oder als Teil einer naturnahen Wiesenfläche verwendet. Durch regelmäßiges Mähen bleibt das Wiesenlieschgras kompakt und bildet dichte Horste.

Wo wächst Timothee-Gras?

Das Wiesenlieschgras (Timothee-Gras) ist stark verbreitet in frischen, luftfeuchten, maritimen und kontinentalen Lagen, auch in Mittelgebirgslagen. Sehr frostresistent, aber nicht dürreresistent. Unempfindlich in rauen Klimalagen. Auf Wiesen und Weiden als wertvolles Futtergras anzutreffen.

Wann wächst Timothee-Gras ?

Die Blüte des Timothee-Gras ist von Juni bis September. Es blüht grün. Wiesenlieschgras kommt in allen Regionen Deutschlands vor. Das Timothee-Gras wächst im Tiefland bis Mittelgebirge.

Was ist bei der Pflege von Timothee-Gras zu beachten?

Die Pflege von von Timothee-Gras ist einfach und unkompliziert. Hier sind nützliche Tipps, um das Gras gesund und schön zu halten: