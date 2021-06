Über 100 Menschen feiern in Weingarten - als die Polizei kommt, werden zwei Beamte verletzt

In Weingarten bei Ravensburg haben über 100 Menschen in der Nacht zum Samstag auf dem Vorplatz der Basilika gefeiert. Ein 25-Jähriger verletzt zwei Polizisten.

19.06.2021 | Stand: 11:05 Uhr

Anwohner meldeten die Menschenansammlung in Weingarten in Baden-Württemberg der Polizei in der Nacht zum Samstag gegen 0.30 Uhr. Auf dem Vorplatz der Basilika feierten über 100 Personen lautstark und veranstalteten laut Mitteilung unter anderem Trinkspiele.

Als die Beamten eintrafen, verließen viele Feiernde den Platz, andere folgten den Anweisungen der Polizei, die die Party auflösen wollte. Einige jedoch widersetzten sich - insbesondere ein 25-Jähriger, der nach Polizei-Angaben offensichtlich betrunken war.

Weingarten: Betrunkener wehrt sich und verletzt Polizisten

Als die Polizisten den aggressiven Mann in Gewahrsam nehmen wollten, wehrte er sich laut Mitteilung und verletzte dabei zwei Beamte. Sie erlitten Prellungen, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen. Die Ordnungshüter leiteten Strafverfahren gegen den Tatverdächtigen ein. Die restliche Nacht musste er in Polizei-Gewahrsam verbringen.

