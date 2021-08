16-Jähriger flieht mit geklautem Auto und unter Drogen vor der Polizei

Ein 16-Jähriger flieht in Überlingen spektakulär vor der Polizei. Denn das Auto war geklaut, der Jugendliche war ohne Führerschein und unter Drogen unterwegs.

05.08.2021 | Stand: 16:20 Uhr

Zwei 16-Jährige, die sich am Donnerstagmorgen mit einem zuvor gestohlenen Wagen eine äußerst gefährliche Verfolgungsfahrt mit der Polizei durch Überlingen geliefert haben, müssen nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Kurz nach 1 Uhr nachts war einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen der Wagen und die unsichere Fahrweise des Fahrers aufgefallen. Die Beamten gaben dem Fahrer mehrmals Signale, zu stoppen. Doch anstatt anzuhalten, ignorierte dieser laut Polizei die Aufforderungen und fuhr mit seiner gleichaltrigen Beifahrerin zügig weiter. Bei seiner Flucht durch Überlingen verlor er immer wieder die Kontrolle über seinen Opel, geriet mehrfach ins Schleudern und touchierte Bordsteine. Auch fuhr er teilweise entgegen der Fahrtrichtung. Mutmaßlich nur durch die schnelle Reaktion eines bislang unbekannten Autofahrers, der eine Vollbremsung einleitete, kam es zu keinem Unfall.

16-Jähriger flieht in Überlingen mit geklautem Auto und unter Drogen vor der Polizei

Von mehreren Streifenwagen verfolgt, setzte der 16-Jährige seine Fahrt - auch über einen Radweg - in einen Feldweg fort. Als dieser Weg in einen Trampelpfad überging, verlor er erneut die Kontrolle über seinen Wagen, touchierte eine Fußgängerbrücke und rutschte einen mehrere Meter tiefen Abhang in einen Bachlauf hinunter, wie die Polizei berichtet. Beide Fahrzeuginsassen verletzten sich bei dem Unfall leicht.

Der 16-jährige Fahrer, der zu Fuß weiter in den Wald flüchtete, stellte sich kurze Zeit später. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest. Der Grund für die Flucht wurde schnell klar: Der junge Mann hatte keine gültige Fahrerlaubnis und stand augenscheinlich unter der Wirkung berauschender Mittel. Des Weiteren ergaben die ersten Ermittlungen, dass der Wagen, den der Eigentümer mutmaßlich unverschlossen samt griffbereiten Zündschlüsseln im Bereich Owingen abgestellt hatte, von dem Duo kurz zuvor gestohlen worden war.

Der junge Fahrer musste die Polizeibeamten in ein Krankenhaus begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Ermittlungen, die durch den Verkehrsdienst Kißlegg übernommen wurden, dauern aktuell noch an. Personen, die durch die gefährliche Fahrweise des 16-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter 07563/90990 an die Polizei zu wenden.

