100 Jahre Jugendstrafrecht: Als die Justiz die Jugend entdeckte

Vor 100 Jahren beschloss der Reichstag das Jugendgerichtsgesetz. Fortan sollte bei jungen Straftätern der Erziehungsgedanke im Vordergrund stehen.

17.02.2023 | Stand: 07:41 Uhr

Auge um Auge, Zahn um Zahn – zumindest für Jugendliche stellte der Gesetzgeber der noch jungen Weimarer Republik den Vergeltungsgedanken mit dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) in den Hintergrund. Das am 16. Februar 1923 beschlossene Gesetz sollte vielmehr zur Resozialisierung, Besserung und Entwicklung der straffällig gewordenen Jugendlichen beitragen. Dabei orientierte es sich zwar an den bestehenden Paragrafen des Reichsstrafgesetzbuches, gleichzeitig eröffnete es den Richtern aber auch neue Möglichkeiten.

So konnte das Gericht in vielen Fällen lediglich eine Verwarnung aussprechen oder Sozialstunden verhängen. Daneben war es der Justiz nun sogar erlaubt, von einer Klageerhebung abzusehen, sowie in Einzelfällen das Verfahren trotz Strafwürdigkeit einzustellen. Und auch bei schwereren Delikten sollte eine Freiheitsstrafe in einer Jugendstrafanstalt das letzte Mittel bilden, stattdessen entstand die "Fürsorgeunterbringung". Hierbei wurden die verurteilten Jugendlichen entweder in einer fremden Familie oder in einem Erziehungsheim untergebracht, dadurch sollten ihnen neue Orientierungsmöglichkeiten eröffnet werden.

Vor dem Jugendgerichtsgesetz galten die gleichen Regeln wie für Erwachsene

Im 19. Jahrhundert lag die Strafmündigkeitsgrenze in den deutschen Ländern zwischen acht und 14 Jahren. Der Gesetzgeber im Deutschen Kaiserreich setzte die Schwelle bei zwölf Jahren fest. Es war damals selbstverständlich, dass Jugendliche ab diesem Alter nach den gleichen Normen wie Erwachsene bestraft wurden. Doch dieses harte Vorgehen zeigte bald, dass Heranwachsende durch Fehltritte in ihrer Entwicklung völlig aus der Bahn geworfen wurden, mit hoher Wahrscheinlichkeit in ein kriminelles Milieu abrutschten oder weitere Straftaten begingen.

Prominent sprach sich der berühmte Rechtswissenschaftler Franz von Liszt gegen diese Auffassung aus. Er verwies auf die Prävention und stellte den Erziehungsaspekt in den Vordergrund. Der Professor der Berliner Universität empörte sich über die damaligen Umstände: "Es gibt nichts Widersinnigeres als unsere kurzzeitigen Freiheitsstrafen gegen die Lehrlinge auf der Bahn des Verbrechens. Wenn irgendwo, trägt hier die Gesellschaft den Löwenanteil an der Schuld, unter der der künftige Gewohnheitsverbrecher zusammenbricht." Doch seine Forderungen fanden kaum Gehör, sie scheiterten an den konservativen Hardlinern in Parlament und Regierung.

Die Erziehung rückte bei den Strafen für Jugendliche in den Vordergrund

Den Durchbruch im Strafrecht erreichte erst eine Gruppe von liberalen Rechtsreformern um Gustav Radbruch, ehemaliger Reichsjustizminister und Schüler von Liszt. Der Einführung ging ein heftiger politischer Schlagabtausch voraus. Dabei verwies der Sozialdemokrat und Strafrechtler auf den Zweck des Gesetzes im Kontext von Masseninflation und Kriegserfahrungen. Er resümierte: "Väter waren zum Heer eingezogen, Mütter hatten in der wirtschaftlichen Not nicht die Zeit, sich um ihre Kinder zu kümmern, Schulen mussten monatelang geschlossen werden. Liegt aber der Grund für die Verwahrlosung in einem Mangel an Erziehung, so ist es jetzt umso mehr geboten, Erziehung in den Vordergrund zu stellen."

Zur Durchsetzung der neuen Vorgaben sah das JGG eigene Jugendgerichte vor. Diese sollten in ihrer Arbeit von den Schulen, der Polizei und vor allem von den zuständigen Jugendämtern unterstützt werden. Zusätzlich institutionalisierte das Gesetz eine Jugendgerichtshilfe, diese stand den Heranwachsenden zur Seite und sollte die sozialpädagogischen Merkmale des Einzelfalls in das Verfahren einfließen lassen. Daneben schlug sie dem Gericht mögliche erzieherische Maßnahmen vor.

"Der Vollzug soll in besonderer Weise auf den Erziehungszweck der Strafe gerichtet sein und den Jugendlichen zu ordnungsgemäßer Lebensführung anhalten […] Ordnung, Arbeit, Unterricht, Leibesübungen und sinnvolle Freizeitgestaltung sind Grundlagen dieser Erziehung", formulierte der Gesetzgeber seinen neuen Anspruch. Doch in der Realität bot sich ein anderes Bild. (Lesen Sie auch: Mord an Hannah: Gericht spricht beide Angeklagten schuldig)

Die Entwicklung von jungen Straftätern wurde gewürdigt

Die Richter waren oft nicht pädagogisch vorgebildet und konnten die Situation der Jugendlichen nur unzureichend würdigen. Hinzu kam, dass gerade in ländlichen Regionen eine assistierende Jugendgerichtshilfe kaum vorhanden war. Außerdem häuften sich Berichte über ungenügende Alltagsbedingungen in den Heimen. Strikte Disziplin, harte körperliche Arbeit, eine schlechte Versorgungssituation und sogar Gewalt sowie willkürliche Erziehungsmaßnamen waren an der Tagesordnung. Trotz der teilweise holprigen Umsetzung begriff das JGG nun die Jugend erstmals als eigene gesellschaftliche Gruppe und beachtete damit den Entwicklungsprozess von jungen Menschen. Daneben eröffnete es den Straffälligen eine Perspektive und postulierte eine klare Warnung.

Im Dritten Reich pervertierten die Nationalsozialisten den Erziehungsgedanken, dabei stand die ideologische Beeinflussung im Fokus. Dazu erließ das Regime 1943 ein "Reichsjugendgerichtsgesetz", das eindeutig rassistisch geprägt war und vorgab, die "Volksgemeinschaft" zu schützen.

1953 übernahm der westdeutsche Gesetzgeber den Großteil des ursprünglichen JGG aus der Weimarer Zeit. Als wichtiger Zusatz gilt, dass bei Heranwachsenden zwischen 18 und 21 Jahren anhand der persönlichen Reife entschieden wird, ob sie nach dem Jugendstrafrecht oder nach dem Strafgesetzbuch verurteilt werden. Die DDR erließ bereits 1952 ein eigenes JGG, dabei behielt die Staatsführung die grundlegende Struktur des Gesetzes bei. 1985 festigten die Vereinten Nationen den Grundgedanken des Jugendstrafrechts auf internationaler Ebene, sie verabschiedeten Mindestgrundsätze für die Jugendgerichtsbarkeit. Heute werden die noch etwas altertümlich als "Zuchtmittel" bezeichneten erzieherischen Maßnahmen häufig von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern begleitetet.