12-Jährige gefoltert und in Koffer gepackt

Im Nordosten von Paris wird der leblose Körper einer Zwölfjährigen entdeckt, zusammengefaltet in einem Koffer. Die Polizei nimmt eine Algerierin fest.

20.10.2022 | Stand: 07:23 Uhr

„Ruhe in Frieden, kleine Lola. Du wirst für immer in meinem Herzen bleiben.“ Der Zettel mit diesen Zeilen steckt zwischen Blumensträußen und Kerzen, die vor dem großen Gebäude im Nordosten von Paris liegen, in dem die Zwölfjährige mit ihrer Familie lebte. Die Menschen in dem Viertel und weit darüber hinaus sind tief geschockt über den Foltermord an Lola am vergangenen Freitag.

Einige Stunden nach der Tat war ihr lebloser Körper zusammengefaltet in einem riesigen Plastikkoffer entdeckt worden. Ihr Gesicht war komplett mit Tesafilm überklebt, die Arme und Beine waren gefesselt. Die Autopsie ergab, dass das Mädchen erstickt war. Auf jeder Fußsohle klebte ein Zettel mit den Nummern 0 und 1.

24-jährige Dhabia B. wurde als Verdächtige festgenommen

Noch am Samstagmorgen nahm die Polizei die Algerierin Dhabia B. fest. Gegen die 24-Jährige ohne festen Wohnsitz wird wegen Mord an einer Minderjährigen unter 15 Jahren in Verbindung mit Vergewaltigung, Folter oder barbarischen Handlungen ermittelt. Laut Staatsanwaltschaft hat sie die Tat abwechselnd gestanden und bestritten. Der Polizei war sie nur als Opfer häuslicher Gewalt im Jahr 2018 bekannt.

In den vergangenen Wochen hatte ihre ältere Schwester sie beherbergt, die im selben Haus lebt wie Lolas Familie. Die Eltern des Mädchens, die dort als Hausmeister arbeiten, sorgten sich am Freitagnachmittag, als ihre Tochter nicht von der Schule nach Hause kam, obwohl Aufnahmen der Videokamera zeigten, dass sie um 15.15 Uhr in Begleitung einer jungen Frau, Dhabia B., das Gebäude betreten hatte.

Deren Aussage zufolge zog sie das Mädchen in die Wohnung ihrer Schwester, welche sich an ihrer Arbeitsstelle befand. Die 24-Jährige habe Lola gezwungen zu duschen, sich sexuell an ihr vergangen und ihr schwere Gewalt zugefügt, die zum Tod führte, so die Staatsanwaltschaft. Die Leiche versteckte B. in einem Koffer, mit dem sie rund eineinhalb Stunden später auf der Straße gesehen wurde.

Sie bat einen Mann, ihr beim Tragen zu helfen. Als dieser ablehnte, versprach sie ihm Geld, denn im Koffer befinde sich „Handelsware“, eine Niere. Schließlich ließ sich Dhabia B. von einem Freund, gegen den nun ebenfalls wegen Verschwindenlassen einer Leiche ermittelt wird, in dessen Wohnung bringen, kam aber nach zwei Stunden mit einem Taxi zurück an den Tatort, wo sie den Koffer mit der Leiche abstellte. Sie selbst fuhr in der Nacht in einen anderen Pariser Vorort, wo die Polizei sie aufgriff.

Dhabia B. soll labil sein - Psychologen untersuchen sie nun

Psychologen sollen nun ihren Geisteszustand untersuchen. Ihrer Schwester zufolge ist sie labil und lebt seit längerem in prekären Verhältnissen. Französische Medien berichteten über einen Streit mit Lolas Mutter, die Dhabia B. einen elektronischen Türöffner für das Gebäude verweigert haben soll.

Präsident Emmanuel Macron hat Lolas Familie empfangen und ihr laut Élysée-Palast „seine volle Solidarität und Unterstützung“ ausgesprochen. Unterdessen werfen konservative und rechtsextreme Abgeordnete der Regierung eine Mitschuld vor, da diese zu nachlässig bei der Ausweisung illegaler Einwanderer handle. Dhabia B., die 2016 mit einem Studentenvisum eingereist war, hatte im August einen Bescheid über ihre Ausreisepflicht erhalten.

Erst der „politische Wahnsinn“ habe dieses Verbrechen ermöglicht, sagte die Rechtspopulistin Marine Le Pen. Demgegenüber rief Premierministerin Élisabeth Borne die Opposition dazu auf, „ein wenig Anstand“ zu bewahren, die Trauer und den Schmerz von Lolas Familie zu respektieren. Es sei nun an der Polizei und der Justiz, die Hintergründe der Tat ganz aufzudecken.