120 Millionen Euro: Sieben Fakten zur Rekordsumme beim Eurojackpot heute

So voll war der Eurojackpot noch nie: 120 Millionen Euro könnte man heute am 22. Juli beim Eurolotto gewinnen. Sieben Fakten zur Rekordsumme.

22.07.2022 | Stand: 07:35 Uhr

Es ist eine Rekordsumme: Beim Eurojackpot heute sind mit den richtigen Gewinnzahlen bis zu 120 Millionen Euro zu gewinnen. Wie hoch ist die Chance auf den Rekordgewinn? Wie oft gehen Lotto-Millionen nach Deutschland? Hier sieben Fakten zum Eurojackpot heute am 22. Juli 2022.

Wie kam es zur Rekordsumme von 120 Millionen Euro beim Eurojackpot heute?

Zum 15. Mal hintereinander hatte bei der jüngsten Ziehung am vergangenen Dienstag kein Spieler alle Gewinnzahlen richtig. Deshalb stieg die Gewinnsumme noch einmal weiter - auf jene 120 Millionen Euro heute.

Früher lag die höchste Gewinnsumme beim Eurolotto übrigens bei 90 Millionen Euro. Die Regeln wurden im Frühjahr allerdings geändert. Seitdem gibt es beim Eurolotto zwei Ausspielungen pro Woche, nämlich Freitag und Dienstag. Außerdem stieg die Gewinnsumme, die Chance auf den Hauptgewinn sank allerdings.

Kann der Rekord-Gewinn noch weiter steigen?

Nein. "Grundsätzlich bleibt es bei der bisherigen Systematik, dass der Jackpot gedeckelt ist und nicht über die gesetzlich vorgeschriebene Höchstgrenze von 120 Millionen Euro ansteigen kann", heißt es bei Westlotto. In der Gewinnklasse darunter bildet sich dann ebenfalls ein Jackpot.

Wie groß ist die Chance, den Eurojackpot heute zu knacken?

Verschwindend gering. Die Chance auf den ersten Gewinnrang liegt bei 1:140 Millionen. Das ist noch weniger als früher, denn inzwischen muss man nicht mehr 2 aus 10 Eurozahlen richtig haben, sondern 2 aus 12. Dazu kommen dann noch die richtigen 5 aus 50 Gewinnzahlen.

Wer hat den bisher höchsten Gewinn beim Eurojackpot eingestrichen?

Den bisherigen Topwert mit 110 Millionen Euro hatte im Mai 2022 eine Tippgemeinschaft aus Nordrhein-Westfalen eingestrichen.

Welche Eurolottozahlen werden besonders häufig gezogen, welche selten?

Besonders häufig wurden beim Eurolotto in den vergangenen Jahren die Zahlen

19

49

38

20

35 gezogen.

Eher selten fielen die Zahlen

48

2

27

Wie oft gehen Gewinne bei Lotto und Eurojackpot nach Bayern?

Im Jahr 2020 landeten 17 bayerische Lottospieler Volltreffer. 90 Millionen Euro bekam allein ein 25-Jähriger aus Oberfranken beim Eurojackpot ausgezahlt - so viel wie nie zuvor bis dahin in Bayern. 2021 wurden etwas mehr, nämlich 20 Menschen in Bayern neue Lotto-Millionäre.

Muss ich einen Gewinn beim Eurolotto versteuern?

Nein, Gewinne dieser Art sind im ersten Jahr steuerfrei. Aber Achtung: Wirft das Geld dann Zinsen ab, unterliegen die Gewinne der Abgeltungssteuer von derzeit 25 Prozent. Diese Einnahmen müssen beim Finanzamt versteuert werden.