Bei einem tragischen Verkehrsunfall bei Köln ist am Dienstagnachmittag ein 15-jähriger Radfahrer gestorben.

07.12.2021 | Stand: 17:54 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Hürth-Hermülheim bei Köln ist am Dienstagnachmittag ein 15-Jähriger so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb, berichtet die Polizei Rettungskräfte und ein Notarzt hatten noch versucht, das Leben des Schülers zu retten.

Lkw-Unfall in Hürth: Schüler stirbt

Ersten Ermittlungen zufolge übersah ein Lkw-Fahrer den Schüler beim rechts Abbiegen. Die Polizei ermittelt. Die Angehörigen, so die Polizei in einer Mitteilungen, werden von Notfallseelsorgern betreut.