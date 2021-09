16-Jährige in Großröhrsdorf getötet: Großfahndung nach Täter dauert an

In Großröhrsdorf in Sachsen ist eine 16-Jährige umgebracht worden. Die Großfahndung nach dem Täter läuft.

Bluttat in Großröhrsdorf im Landkreis Bauzen: Ein Zeuge fand am Mittwochnachmittag eine schwer verletzte junge Frau im Bereich eines Garagenkomplexes in Großröhrsdorf.

Der genaue Tathergang und ein mögliches Motiv sind noch unklar. "Fakt ist: Es handelt sich um ein Gewaltverbrechen. Alles weitere ist Gegenstand der Ermittlungen", sagte einPolizeisprecher.

Bislang hat die Polizei nur mitgeteilt, dass Beamten nach dem Zeugenghinweis die Jugendliche gefunden hätten. Sanitäter und Notarzt reanimierten die 16-Jährige und brachten sie ins Krankenhaus, wo sie später starb.

Mehrere Medien berichteten, die Jugendliche sei mit einem Messer attackiert worden. Auch über einen möglichen Streit mit dem gesuchten Mann wurde spekuliert. Das bestätigte die Polizei bislang nicht.

Am Donnerstag waren vor dem Garagenkomplex, vor dem die 16-Jährige offenbar gefunden wurde, Farbmarkierungen zu sehen. Polizisten liefen ausgestattet mit Schneeschaufeln durch die Stadt, durchsuchten Mülltonnen und fotografierten ein Haus. Mehrere Mannschaftswagen der Polizei standen am Straßenrand. "Wir sind mit zahlreichen Kräften vor Ort und ermitteln so lange, bis wir den Täter gefunden haben", sagte der Sprecher.