16-Jähriger stirbt nach Zusammenstoß mit alkoholisiertem Autofahrer

Bei einem Verkehrsunfall in Abstatt im Landkreis Heilbronn ist ein 16-jähriger Fußgänger gestorben. Er war von einem Auto erfasst worden.

26.11.2021 | Stand: 11:08 Uhr

Ein 16-jähriger Fußgänger ist am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der L1102 in Abstatt (Landkreis Heilbronn) ums Leben gekommen. Der Jugendliche wollte nahe des Ortseingangs die Straßenseite wechseln, als er von einem Auto erfasst wurde, wie die Polizei mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls sei er lebensgefährlich verletzt worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Später habe sich dann herausgestellt, dass der 51 Jahre alte Autofahrer alkoholisiert gewesen sei. Die Straße war für mehrere Stunden gesperrt.