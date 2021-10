161. Geburtstag von Kanō Jigorō: Google ehrt den Vater des Judo-Sports

Kanō Jigorō könnte heute 161. Geburtstag feiern. Google ehrt den Vater des Judo-Sports mit einem animierten Doodle.

28.10.2021 | Stand: 07:35 Uhr

161. Geburtstag von Kanō Jigorō: Der Name wird vor allem Insidern bekannt sein, seine "Erfindung" kennt dagegen praktisch jeder. Denn Professor Kanō Jigorō gilt als der Vater des Judo-Sports.

Judo ist eine japanische Kampfsportart und bedeutet übersetzt "der sanfte Weg". Denn der Sport basiert auf Prinzipien wie Höflichkeit und nachgeben. "Kanō Jigorō sah die Kampfkunst als eine Möglichkeit, Menschen zusammenzubringen, auch wenn er Gegner auf die Matte warf", hei´t es bei Google. Der Suchmaschinengigant würdigt den Vater des Judo zu seinem 161. Geburtstag heute mit einem animierten Doodle auf seiner Startseite.

Kanō wurde 1860 in Mikage geboren, wuchs in seiner Jugend aber in Tokio auf. Er studierte den Kampfsport Jujutsu, sein Lehrmeister war der Jujutsu-Meister und ehemalige Samurai Fukuda Hachinosuke.

Kanō Jigorō entwickelte Jujutsu ziemlich schnell weiter, indem er den Kampfsport mit eigenen Wurf- und Bodentechniken kombinierte. 1882 eröffnete Kanō seine eigene Kampfsport-Schule, das Kodokan Judo Institute in Tokio, wo er seine Techniken jahrelang weiterentwickelte und verfeinerte. Ab 1893 trainierten auch Frauen bei ihm Judo.

Ein Doodle zum 161. Geburtstag von Kanō Jigorō

In den Folgejahren erlebte Judo einen regelrechten Siegeszug durch die Welt. Auch in Deutschöand wurde der sanfte Kampfsport populär. 1956 fanden in Tokio die ersten Weltmeisterschaften statt. Bei den Olympischen Spielen in Tokio 1964 war Judo erstmals als olympischer Sport zu sehen. Heute wird Judo in unzähligen Schulen auf der ganzen Welt gelehrt.

Kanō Jigorō erlebte das nicht mehr. Er starb 1938.

Google hert den Judo-Professor heute mit einem animierten Doodle. Das von der in Los Angeles ansässigen Künstlerin Cynthia Yuan Cheng gestaltete Doodle zeigt im Comic-Stil, wie Kanō Jigorō den Kampfsport Jujutsu weiterentwickelt und in seiner Schule lehrt.