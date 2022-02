161. Geburtstag von Lou Andreas-Salomé: Das ist die Frau, die Google heute zeigt

Lou Andreas-Salomé könnte heute 161. Geburtstag feiern. Wer war die Frau, die heute die Google-Startseite ziert? Hier der Überblick über Leben und Wirken.

12.02.2022 | Stand: 14:25 Uhr

Sie war Psychoanalytikerin, Autorin, dichterin: Lou Andreas-Salomé könnte heute 161. Geburtstag feiern. Google widmet ihr deshalb heute ein Doodle, das von der in Berlin lebenden Künstlerin Isabel Seliger gestaltet wurde.

Wer war Lou Andreas-Salomé?

Lou Andreas-Salomé wurde am 12. Februar 1861 im russischen St. Petersburg als Louise Salomé geboren. Sie wuchs in einer intellektuellen Familie mit russischen, deutschen und französischen Wurzeln auf, ihre Mutter kam aus Hamburg. Schon als junge Frau interessierte sich Salomé für die französische und deutsche Literatur. 1880 schrieb sie sich an der fortschrittlichen Universität Zürich ein, eine der wenigen Schulen jener Zeit, die Frauen aufnahmen.

1882 trat Andreas-Salomé dem literarischen Salon der bedeutenden Feministin Malwida von Meysenburg in Rom bei, wo sie unter anderem Friedrich Nietzsche und Paul Rée kennenlernte. Viele glauben, dass ihr intellektuelles Können Nietzsches Meisterwerk „Also sprach Zarathustra“ von 1883 inspirierte.

1885 veröffentlicht Salomé ihren ersten Roman "Im Kampf um Gott". Und den kommenden Jahren erscheinen viele weitere psychologische Essays und Romane – viele davon basierend auf ihren Erfahrungen als Frau, die sich durch die wachsende intellektuelle Bewegung ihrer Zeit bewegte.

161. Geburtstag von Lou Andreas-Salomé heute

1887 heiratet sie den Orientalisten Friedrich Carl Andreas, eng befreundet war sie auch mit Rainer Maria Rilke. 1911 lernte Andreas-Salomé Sigmund Freud kennen, der heute als Vater der Psychoanalyse bekannt ist, und lässt sich von ihm zu einer der ersten Psychoanalytikerinnen überhaupt ausbilden. Freud schwärmte damals von ihr als "Versteherin par excellence".

In Göttingen ist ein Institut nach Lou Andreas-Salomé benannt

Lou Andreas-Salomé starb 1937 in Göttingen, in der Stadt, in der heute das Lou Andreas-Salomé Institut für Psychoanalyse und Psychotherapie nach ihr benannt ist.

Andreas-Salomés bewegtes Leben zeigt auch der Film "Lou Andreas-Salomé" von Regisseurin Cordula Kablitz-Post, der 2016 in die Kinos kam.