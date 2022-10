1,7 Meter lange Würgeschlange aus Wohnung in der Pfalz entkommen

In Insheim in der Pfalz ist eine 1,7 Meter lange Boa constrictor aus einer Wohnung entkommen. Die Würgeschlange konnte bislang nicht gefangen werden.

29.10.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Eine 1,7 Meter lange Würgeschlange ist in Insheim in der Pfalz aus einer Wohnung entkommen. Das Tier entwich in der Nacht zum Samstag aus zunächst ungeklärter Ursache aus seinem Terrarium und flüchtete in die Freiheit, wie die Polizei in Landau mitteilte.

Da das Grundstück des Halters an weitere Gartengrundstücke und an ein Feld angrenzt, konnte die ungiftige Boa constrictor in der Dunkelheit vorerst nicht wiedergefunden werden. Die Polizei warnte Passanten und Spaziergänger davor, die Schlange einzufangen. Beobachtungen sollten der Polizei gemeldet werden.

