17 Verletzte bei zwei Unfällen auf A31 im Kreis Recklinghausen

17 Menschen sind auf der A31 bei Dorsten in Nordrhein-Westfalen bei zwei kurz hintereinander stattfindenden Unfällen verletzt worden - sechs von ihnen schwer.

01.08.2021 | Stand: 07:55 Uhr

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Münster am frühen Sonntagmorgen mitteilte, kam bei dem ersten Unfall am Samstagabend ein Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen wegen eines geplatzten Reifens ins Schleudern. Der Wagen krachte gegen die Leitplanke und driftete nach rechts über die Fahrbahn, wo er gegen ein zweites Auto stieß. Hierbei wurden drei Menschen schwer und fünf weitere leicht verletzt.

Autofahrerin versucht, Rückstau auszuweichen

Eine knappe halbe Stunde später versuchte eine Autofahrerin mit ihrem Wagen dem Rückstau auszuweichen, der sich aufgrund des vorherigen Unfalls gebildet hatte, wie der Polizeisprecher weiter mitteilte. Dabei kam sie mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern und verlor die Kontrolle über den Pkw. Der Wagen krachte in ein auf dem linken Fahrstreifen stehendes Auto, kippte auf die Seite, rutschte ein paar Meter über die Straße und kam letztlich auf dem Dach liegend zum Stehen. Bei diesem Unfall wurden drei Personen schwer und sechs weitere leicht verletzt. Alle Verletzten wurden in Rettungswägen in Krankenhäuser gebracht.

