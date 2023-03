19-Jährige stirbt bei Party in Bramsche – junger Mann unter Verdacht

Am Dienstag wurde eine 16-Jährige im niedersächsischen Bramsche durch einen Schuss getötet. Jetzt hat sich wieder eine Gewalttat in der Stadt ereignet.

05.03.2023 | Stand: 15:24 Uhr

Schon wieder hat sich in der niedersächsischen Stadt Bramsche (Landkreis Osnabrück) ein schreckliches Verbrechen ereignet. Wie die Kreiszeitung berichtet, soll sich bei Geburtstagsfeiern in einem Schützenhaus im Ortsteil Pente erst eine Vergewaltigung und dann ein Mord ereignet haben. "Es gab ein Tötungsdelikt", sagte eine Polizeisprecherin am Vormittag.

19-Jährige stirbt nach Party in Bramsche

Bei dem Opfer handelt es sich um eine 19-jährige Frau. Sie ist auf einer Feier zu einem 18. Geburtstag gegen 1.30 Uhr verschwunden. Gegen 2.40 Uhr wurde sie nach einer Suche mehrerer Partygäste schwer verletzt auf einer Wiese gefunden und in ein Krankenhaus gebracht. Dort konnte trotz Reanimationsversuchen durch Rettungskräfte nur noch der Tod der Frau festgestellt werden.

"Der Tatverdächtige ist am Morgen in seiner Wohnung festgenommen worden", sagte Staatsanwalt Alexander Retemeyer. Erste Befragungen in der Nacht hätten Hinweise auf den 20 Jahre alten Mann ergeben. Der Deutsche nahm laut Polizei auch an der Geburtstagsfeier teil, bei der das Opfer zu Gast war. Der 20-Jährige habe sich zunächst nicht zu dem Geschehen geäußert und solle im Laufe des Tages einer Haftrichterin vorgeführt werden. Die Beamten ermitteln wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts und auch wegen des Verdachts auf ein Sexualdelikt, wie die Staatsanwaltschaft und PolizeiOsnabrück am Sonntag mitteilten.

Schüsse in der Nähe von Grundschule in Bramsche: 16-Jähriger ist tot

Erst am Dienstagmorgen hatte ein 81-Jähriger auf einem Grundstück in der Nähe einer Grundschule in Bramscheauf einen 16-Jährigen und in Richtung von dessen Mutter geschossen. Danach verletzte er sich selbst lebensgefährlich. Der 16-Jährige ist laut Staatsanwaltschaft nun an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der 81-Jährige schwebt inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr.

Die Polizei konnte den mutmaßlichen Schützen festnehmen, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Am Donnerstag wurde Haftbefehl wegen Mordes und versuchten Totschlags gegen den 81-jährigen Sportschützen erlassen.