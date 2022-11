Mallorca meldet ersten leichten Schneefall

Mallorca meldet den ersten Schnee in diesem Winter. Allzu lang wird sich der dünne, weiße Schleier aber nicht auf der Baleareninsel halten.

19.11.2022 | Stand: 16:22 Uhr

Auf Mallorca hat es geschneit. Nach einem kräftigen Temperatur-Rückgang fielen in den Höhenlagen des Tramuntana-Gebirges erste weiße Flocken. Wie die Mallorca Zeitung berichtete, lag die Schneefallgrenze auf Mallorca am Samstag bei rund 1.400 Metern. Es wurde also knapp mit dem Schnee - der höchste Berg der Insel ist nämlich nur 1.455 Meter hoch.

Allzu lang lang dürfte der Schnee aber selbst an Mallorcas höchstem Berg nicht liegen bleiben. Nachdem es am Samstag vielerorts auf der Insel gewitterte und zum Teil heftig regnete, wird es am Sonntag schon wieder deutlich wärmer. Die Temperaturen sollen auf Höchstwerte um die 18 Grad steigen, nachts kann es aber bei sechs Grad sehr kühl werden.

Schnee ist auf Mallorca gar nicht so selten. Zumindest in den Bergen schneite es in den vergangenen Jahren immer wieder mal.