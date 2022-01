23-Jähriger bei Unfall aus Auto geschleudert und tödlich verletzt

Bei einem Unfall auf der B14 bei Winnenden ist ein 23-Jähriger aus dem Auto geschleudert worden und gestorben.

23.01.2022 | Stand: 07:48 Uhr

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall auf der B14 aus seinem Wagen geschleudert worden und dabei ums Leben gekommen. Seine 20 Jahre alte Beifahrerin wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach war der 23-Jährige am Samstagnachmittag bei Winnenden (Rems-Murr-Kreis) aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und gegen eine Böschung gefahren. Das Auto überschlug sich daraufhin und kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer aus dem Wagen geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. Die verletzte Frau wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.