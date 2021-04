24-Jähriger liefert sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei und verletzt mehrere Beamte

Ein junger Mann versuchte in Friedrichshafen mit dem Auto vor der Polizei zu fliehen und verletzte anschließend vier Polizisten. Ihn erwarten mehrere Anzeigen.

22.04.2021 | Stand: 17:07 Uhr

Ein 24-Jähriger aus Friedrichshafen hat sich am Mittwochnachmittag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und anschließend mehrere Beamte verletzt. Polizeibeamte wurden in Friedrichshafen auf die offensichtlich modifizierten Rückleuchten am Auto des Mannes aufmerksam und wollten ihn kontrollieren.

Der junge Mann ignorierte die polizeilichen Anhaltesignale und fuhr weiter. Wie die Polizei berichtet, versuchte er mit unangepasster Fahrweise und hoher Geschwindigkeit zu entkommen.

Verfolgungsjagd mit der Polizei: Beifahrer wirft Tüte mit Drogen aus dem Fenster

Während der Fahrt beobachteten die Beamten, dass der Beifahrer eine Plastiktüte aus dem Fenster warf. In der Tüte befand sich - wie sich später heraussellte - eine kleinere Menge Marihuanablüten.

Einige Straßen weiter war der 24-Jährige verkehrsbedingt zum Anhalten gezwungen. Auf Anweisung der Beamten verließ er zwar sein Fahrzeug, wehrte sich anschließend aber so gegen die Polizeibeamten, dass sie Pfefferspray einsetzten mussten und ihm Handschellen anlegten. Die Beamten hatten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand und ordneten Blutentnahme im Krankenhaus an.

Anschließend brachten die Polizisten den Mann, der vermeintlich zur Ruhe gekommen war, auf das Polizeirevier. Dort begann er unvermittelt auf einen Beamten einzutreten. Mit Hilfe von fünf Kollegen, mit Handschellen und Fußfesseln fixierten die Beamten den 24-Jährigen. Durch den heftigen Widerstand des jungen Mannes wurden vier Polizisten leicht verletzt.

Aggressives Verhalten: Mann wird in Gewahrsam genommen

Auf Anordnung eines Richters beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des Mannes und durchsuchten seine Wohnung. Dabei fanden die Beamten Betäubungsmittel und weitere Rauschgiftutensilien. Wegen seines aggressiven Verhaltens wurde der 24-Jährige in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht im Polizeirevier Friedrichshafen.

Gegen den 24-Jährigen wird nun wegen einem verbotenen Fahrzeugrennen, der Trunkenheit im Verkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Daneben muss er sich wegen Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte verantworten.

Die Polizei Friedrichshafen bittet nun Personen, die durch die Fahrweise des jungen Mannes behindert oder gefährdet wurden, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

