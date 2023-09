Schuss in den Kopf: 84-Jährige tot aufgefunden - Ehemann in Untersuchungshaft

Eine 84-jährige Frau liegt tot mit einer Schussverletzung im Kopf in ihrer Wohnung. Die Polizei verdächtigt den Ehemann, der nun in Untersuchungshaft ist.

29.09.2023 | Stand: 13:18 Uhr

Ein 83-jähriger Mann aus Friedrichhafen-Ittenhausen steht unter Verdacht, seine Ehefrau getötet zu haben. Das teilt die Polizei am Freitag mit.

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs ging laut Angaben der Beamten ein Notruf ein. Eine 84-Jährige habe sich in ihrer Wohnung selbst umgebracht, hießt es am Telefon. Die Polizisten fanden die Frau mit Schussverletzungen im Kopf.

Möglicher Tötungsdelikt in Friedrichshafen: 84-Jährige tot in Wohnung gefunden

Der in derselben Wohnung lebende Partner der 84-Jährigen wurde noch in der Nacht festgenommen. Ein Richter ordnete am Donnerstag die Untersuchungshaft an.

Die Ermittlungen zu den genauen Umständen und zum Hintergrund der Tat dauern an.