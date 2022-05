Handflächengroße Spinne im Auto: Frau hält auf der A7 an und ruft die Polizei

Eine Webspinne hat auf der A7 im Kreis Schleswig-Flensburg einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die große Hausspinne seilte sich während der Fahrt in einem Auto hab.

17.05.2022 | Stand: 15:41 Uhr

Eine Webspinne, auch Hausspinne genannt, hat am Montagmorgen auf der Autobahn A7 bei Lottorf (Kreis Schleswig-Flensburg) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie aus einem Polizeibericht hervorgeht, entdeckte eine Autofahrerin die riesige Spinne während ihrer Fahrt auf der A7 in Richtung Norden. Die Webspinne seilte sich gerade vom Dachhimmel ab.

Riesige Webspinne im Auto: Frau hält auf der A7 an und ruft die Polizei

Die Frau hielt auf dem Seitenstreifen der A7 an und rief den Polizeinotruf, weil sie die Fahrt mit der Spinne im Auto nicht fortsetzen wollte. Beamte des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Norden rückten an. Sie fingen die ungefährliche, allerdings fast handflächengroße Spinne ein und entließen sie in die Freiheit. Bei der Spinne handelte es sich um die riesige Hausspinne "Eratigena duellica", oder Webspinne.

Welche Spinnen sind gefährlich?

Die Webspinne, die den Polizei-Einsatz im Norden auf der A7 ausgelöst hat, war ungefährlich. Aber welche Spinnen sind giftig und stellen für den Menschen eine Gefahr da? In unserer Bildergalerie finden Sie die fünf giftigsten Spinnen der Welt:

Bilderstrecke

Das sind die fünf giftigsten Spinnen der Welt

1 von 5 Forscher sind sich uneinig, welche Spinne denn die giftigste der Welt ist. Die tödlichste Spinne der Welt ist die Brasilianische Wanderspinne. Sie wird auch als "Bananenspinne" bezeichnet, weil sie manchmal in Bananenkisten entdeckt wird. Rund zehn Menschen sterben jedes Jahr durch ihren Biss. Bild: imago stock&people Forscher sind sich uneinig, welche Spinne denn die giftigste der Welt ist. Die tödlichste Spinne der Welt ist die Brasilianische Wanderspinne. Sie wird auch als "Bananenspinne" bezeichnet, weil sie manchmal in Bananenkisten entdeckt wird. Rund zehn Menschen sterben jedes Jahr durch ihren Biss. Bild: imago stock&people 2 von 5 Auch die Sydney-Trichternetzspinne gehört zu den giftigsten der Welt. Sie gilt als äußerst aggressiv. Ihr Biss kann für den Menschen tödlich sein. Im Australian Reptile Park melken Mitarbeiter die dort lebende Spinne regelmäßig, um aus ihrem Gift ein Gegengift herzustellen. Bild: Dan Himbrechts, Imago Auch die Sydney-Trichternetzspinne gehört zu den giftigsten der Welt. Sie gilt als äußerst aggressiv. Ihr Biss kann für den Menschen tödlich sein. Im Australian Reptile Park melken Mitarbeiter die dort lebende Spinne regelmäßig, um aus ihrem Gift ein Gegengift herzustellen. Bild: Dan Himbrechts, Imago 3 von 5 Auch die Schwarze Witwe zählt zu den giftigsten Spinnen der Welt. Allein in den USA müssen jährlich rund 2500 Menschen wegen eines Bisses der Schwarzen Witwe behandelt werden. Gefährlich sind die Weibchen, denn meist töten und fressen diese die Männchen nach der Paarung - deshalb auch der Name... Bild: FLPA/Larry West, Imago Auch die Schwarze Witwe zählt zu den giftigsten Spinnen der Welt. Allein in den USA müssen jährlich rund 2500 Menschen wegen eines Bisses der Schwarzen Witwe behandelt werden. Gefährlich sind die Weibchen, denn meist töten und fressen diese die Männchen nach der Paarung - deshalb auch der Name... Bild: FLPA/Larry West, Imago 4 von 5 Die hier abgebildete Große Winkelspinne ist in Deutschland heimisch. Sie ist nicht zu verwechseln mit der Chilenischen Winkelspinne, deren Gift für den Menschen tödlich sein kann. Bisse der Chilenischen Winkelspinne kommen eher selten vor, weil diese nachtaktiv ist und als wenig aggressiv gilt. Bild: G. Fischer, Imago Die hier abgebildete Große Winkelspinne ist in Deutschland heimisch. Sie ist nicht zu verwechseln mit der Chilenischen Winkelspinne, deren Gift für den Menschen tödlich sein kann. Bisse der Chilenischen Winkelspinne kommen eher selten vor, weil diese nachtaktiv ist und als wenig aggressiv gilt. Bild: G. Fischer, Imago 5 von 5 Auch die Rotkopf-Mausspinne zählt zu den giftigsten der Welt. Für Erwachsene ist ihr Gift nicht unbedingt tödlich, es führt zu Schwellungen und Lähmungserscheinungen. Ein Biss der Rotkopf-Mausspinne kann für Kinder allerdings gefährlich werden. Bild: Wikimedia Commons / Peripitus / Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Auch die Rotkopf-Mausspinne zählt zu den giftigsten der Welt. Für Erwachsene ist ihr Gift nicht unbedingt tödlich, es führt zu Schwellungen und Lähmungserscheinungen. Ein Biss der Rotkopf-Mausspinne kann für Kinder allerdings gefährlich werden. Bild: Wikimedia Commons / Peripitus / Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 1 von 5 Forscher sind sich uneinig, welche Spinne denn die giftigste der Welt ist. Die tödlichste Spinne der Welt ist die Brasilianische Wanderspinne. Sie wird auch als "Bananenspinne" bezeichnet, weil sie manchmal in Bananenkisten entdeckt wird. Rund zehn Menschen sterben jedes Jahr durch ihren Biss. Bild: imago stock&people Forscher sind sich uneinig, welche Spinne denn die giftigste der Welt ist. Die tödlichste Spinne der Welt ist die Brasilianische Wanderspinne. Sie wird auch als "Bananenspinne" bezeichnet, weil sie manchmal in Bananenkisten entdeckt wird. Rund zehn Menschen sterben jedes Jahr durch ihren Biss. Bild: imago stock&people

