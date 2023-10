Abschied vom Abschied: Peter Kraus spielt einfach weiter

Fällt das Wort Abschiedstournee, durchzuckt die Musikwelt ein Phantomschmerz. Doch die letzte Konzertreise eines Künstlers muss nicht die allerallerletzte sein.

24.10.2023 | Stand: 06:47 Uhr

Der große Barde Roger Whittaker hat uns die noch größere Weisheit hinterlassen, dass Abschied ein scharfes Schwert ist. Wahlweise auch ein schweres Schaf, wie eine NDR1-Hörerin einst behauptete, als sie den Radiosender bat, das von ihr so geliebte Lied zu spielen. Aber das scharfe Schwert hat sich dann komischerweise doch durchgesetzt. Seitdem – natürlich erst seitdem – durchzuckt die Musikwelt ein kollektiver Phantomschmerz , sobald im Kulturkosmos jemand das Wort Abschiedstournee in den Mund nimmt. Klar, liegt auf der Hand, die Konfrontation mit der Endgültigkeit hat bislang selten Jubelstürme ausgelöst. Außer als Donald Trump sein Köfferchen aus dem Weißen Haus trug. Aber was heißt das schon?

Trump rüttelt ja längst wieder am Zaun der US-Machtzentrale wie weiland Gerhard Schröder als junger Kerl an jenem des Kanzleramtes. Welcher Abschied also? Und wenn wir schon von der Rockpopschlager-Branche reden: Vor 16 Jahren kündigte Simply Red eine Abschiedstournee für 2009 an. Und in den Jahren darauf noch eine und dann noch eine... Tja, die ersten Konzertkarten für 2025 gibt es auch schon. Oder: Elton John . Großer Abschied in diesem Jahr. Hintertürchen: Er will weiter "hin und wieder" auftreten. Peter Maffay genauso.

Peter Kraus gab seiner Frau Ingrid einst ein Versprechen

Und nun der ewige Rock 'n' Roller Peter Kraus , inzwischen 84 Jahre alt. Hatte Ehefrau Ingrid eigentlich versprochen, sich nach seiner sechsten Abschiedstournee in diesem Jahr endgültig, aber wirklich endgültig zurückzuziehen. Tataaa: neue Tour 2024, dann mit 85. Weil: "Ein weiter gestecktes Ziel zu haben ist schon sehr wichtig, damit man frisch und jung bleibt", sagt Kraus . Vielleicht ist Abschied ja doch nur ein schweres Schaf.