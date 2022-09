Adele freut sich über Emmy: "Habe offiziell ein EGO"

Superstar Adele zeigt sich euphorisch nach dem Emmy-Erfolg mit ihrem Spezial "Adele: One Night Only".

"Verdammt noch mal, ich freue mich riesig", schrieb die Britin in der Nacht (MESZ) bei Twitter und zeigte ein Foto, das die 34-Jährige glücklich lächelnd mit der begehrten Trophäe der US-Fernsehakademie zeigt. Das fürs Fernsehen produzierte Spezial räumte bei der Verleihung der Emmy Awards am Wochenende insgesamt fünf Trophäen ab - in allen Kategorien, in denen es nominiert war. Die Künstlerin hatte das im Griffith-Observatorium in Los Angeles aufgezeichnete Konzert auch mitproduziert.

Bloody hell I’m pleased as punch! Thank you Ben for dropping this round to me this afternoon!! Trust me to officially have an EGO 🤣 Thank you so much @TelevisionAcad I’m so so honored to receive this. pic.twitter.com/8viAcENNS9