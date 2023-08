Ähm... Für Zauderer an der Eistheke gibt es was auf die Waffel

Jeder kennt das aus dem Alltag: Man wird unvermittelt etwas gefragt und spielt erst einmal auf Zeit. Ein Eisdielenbesitzer hat eine kreative Antwort darauf.

Wenn man als Autor mit einem Text anfängt wie diesem, dann kann es schon mal passieren, ganz selten natürlich, aber es kann, in Ausnahmefällen selbstverständlich – nicht, dass Sie jetzt denken, wir wüssten nicht, was wir tun –, also es kann mal vorkommen, dass man nicht von der ersten Sekunde an so ganz genau weiß, was man eigentlich schreiben will. Und dann ist es, wie im richtigen Leben halt auch, ähm, ganz wichtig, ein bisschen Zeit zu gewinnen. Und siehe da: erster Absatz geschafft.

Die meisten von uns kennen das eh aus dem Alltag. Das beginnt ja schon in der Schulzeit, wenn man auf die Frage der Eltern, ob die Hausaufgaben erledigt sind, erst einmal erzählt, dass die Lehrerin heute in der großen Pause den Justin aus der Nachbarklasse in den Senkel gestellt hat, weil der schon wieder ... Und so weiter.

Zeitspiel an der Eistheke lohnt sich in zweierlei Hinsicht nicht

Nicht immer allerdings kann man sich so leicht aus der Affäre ziehen. Es gibt Momente, in denen eine klare Ansage alternativlos ist. Wenn man zum Beispiel in einem Laden an der Theke steht und unvermittelt gefragt wird, was man denn gerne hätte. Ähm. Zeitspiel hier in zweierlei Hinsicht kein probates Mittel. Denn: Wer nichts bestellt, kriegt nichts. Und: Man macht sich die Leute in der Warteschlange nicht gerade zu Freunden fürs Leben. Also, ich hätte gerne, ähm ...

Eine Eisdiele in Baden-Württemberg hatte die rettende Idee: Wer im „Rimini“ in Gaggenau erst einmal „ähm“ sagt, kriegt genau das. Chef Alessandro Cimino hat eine Eissorte namens „Ähm“ kreiert, die unentschlossene Kunden prompt auf die Waffel kriegen. Milcheis mit Pistazien-Crunch.

Kommt gut an. Und hat diesen Text gerettet. Nicht auszudenken, wo wir, ähm, sonst in diesem letzten Satz gelandet wären.

