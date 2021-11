Aktuelle Kritik zu TV Total: Pufpaff ist ein würdiger Nachfolger für Raab

Premiere für "TV Total": Sebastian Pufpaff präsentierte am Mittwoch erstmals die Neuauflage der Kultshow von Stefan Raab. Und es war ein Vergnügen.

10.11.2021 | Stand: 21:41 Uhr

"TV Total" mit Sebastian Pufpaff. Das klingt noch etwas ungewohnt, ist das Pro Sieben-Format doch eigentlich ganz eng mit dem Namen Stefan Raab verbunden. Eigentlich. Denn Comedian Pufpaff, der am Mittwoch erstmals die Neuauflage der Show präsentierte, hat das Zeug, in jeder Hinsicht ein würdiger Nachfolger von Stefan Raab zu werden.

Tatsächlich hat Pro Sieben beim Neustart von "TV Total" am Mittwochabend vieles richtig gemacht. Genauer: Fast nichts geändert. Auch nach sechs Jahren "Sommerpause" betritt der Moderator unter dem Jubel des - geimpften oder genesenen - Publikums und des altbekannten Intros die Bühne. Die Heavytones spielen, der Schreibtisch fährt durchs Studio und hat natürlich eine ganze Reihe Knöpfe, um kurze Szenen einzuspielen.

Noch immer besteht TV Total vor allem aus zusammengeschnittenen aktuellen und nicht aktuellen Filmschnipseln, die neu komponiert werden, und eindrucksvoll den Wahnsinn unserer Fernsehwelt dokumentieren.

Ein gutes Autorenteam im Hintergrund sorgt für die Pointen

Selbstverständlich ist da noch immer die völlig überdrehte Stimme, die aus dem Off die Filmchen moderiert. Das kennt man, das mag man. Und die Pointen des gutes Autorenteam im Hintergrund zaubern einem vor dem Fernseher oder dem Stream tatsächlich immer wieder ein Schmunzeln ins Gesicht.

TV Total: Sebastian Pufpaff ist charmant und scharfzüngig

Und dann ist da eben noch der neue Moderator. Sebastian Pufpaff, Comedian und Grimme-Preisträger, arbeitet sich charmant und scharfzüngig an Bild-TV, dessen Ex-Chefredakteur Julian Reichelt und seinen Affären ("Was schenkt man einem, der schon alle hatte"), und "Wetten, dass...?" ab, moderiert mit spürbarer Freude die Clips an und ab, und man mag kaum glauben, dass er das erste Mal hier bei "TV total" sitzt. Stefan Raab, der sich seit Jahren in der Öffentlichkeit rar macht, die Sendung "TV Total" aber produziert, und sicher ein gewaltiges Wort bei der Besetzung seiner Nachfolge mitzureden hatte, hat auf jeden Fall alles richtig gemacht.

TV Total mit Sebstian Pufpaff bei Pro Sieben ist ein bisschen Retro, ein bisschen vergangenes, lineares Fernsehen - und trotzdem weiter modern. Gerne mehr davon. Nächste Woche Mittwoch geht es weiter.