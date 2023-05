Schätze aus dem Keller: Was sind Pokémon-Karten, Diddl-Blöcke & Co. heute wert?

Auf Dachböden und in Kellern schlummern oft vergessene Raritäten wie Ü-Ei-Figuren oder Sammelkarten. Unsere Autorin will wissen, was das noch wert sein kann.

Von Laura Gastl

18.05.2023 | Stand: 09:33 Uhr

Einst war die Leidenschaft groß. Heute ist sie eingestaubt, ebenso wie die Diddl-Ordner und die in Schuhkartons verborgenen Sammlungen mit Pokémon- und Yu-Gi-Oh!-Karten. Sie fristen ihr Dasein auf Dachböden und in Kellern, genauso wie vergessene Ü-Ei-Figuren. Beim Ausmisten kommt auch bei mir die Frage auf: Behalten oder kann das weg? Oder kann ich die Relikte meiner Kindheit gar für viel Geld verkaufen?

