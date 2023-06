Alkoholfreie Cocktails - Rezepte für Mojito, Aperol Spritz und Erbeer-Margarita

Wer auf Alkohol verzichtet, muss nicht auf Cocktails verzichten. Drei Rezepte für bekannte Sommer-Cocktails in der alkoholfreien Variante.

09.06.2023 | Stand: 15:09 Uhr

Sonnenbrille auf der Nase, Sommerhut auf dem Kopf - fehlt nur noch in der Hand ein volles Glas mit Strohhalm und buntem Schirmchen. Sommerzeit ist Cocktailzeit. Wir haben drei Rezepte für Cocktail-Klassiker, aber ohne Alkohol.

Sonnenbrille, Sommerhut und ein erfrischender Cocktail - So ist der Sommer perfekt. Bild: Dasha Petrenko

Virgin Mojito - Für Abenteurer, Autoren und Alltagshelden

Mit einem Mojito kann man gedanklich an die karibischen Traumstrände Kubas reisen. Bild: imago

Der Mojito kommt ursprünglich aus Kuba. Schon der berüchtigte Pirat Francis Drake soll eine Vorform des Cocktails getrunken haben, während er in der Karibik spanische und portugiesische Schiffe kaperte. Auch Ernest Hemmingway trank ihn gerne, als er in Havanna Roman-Klassiker wie "Der alte Mann und das Meer" schrieb.

Doch der Cocktail-Klassiker ist definitiv nicht nur was für Abenteurer und Autoren. Auch Alltagshelden, die ihren Feierabend auf dem Liegestuhl verbringen und von Karibikstränden träumen, können sich über einen erfrischenden Mojito freuen.

Zutaten

1 unbehandelte Limette

1 Zweig frische Minze

1-2 Teelöffel Rohrzucker

Crushed Eis

Ginger Ale oder Zitronenlimonade

Sprudelwasser

Zubereitung

Die Limette waschen und in Achtel schneiden, die Minze ebenfalls waschen und die Blätter abzupfen. Limettenstücke, Minzblätter und Zucker in ein hohes Glas geben. Mit einem Stößel oder einem Löffel zerdrücken , damit die Aromen sich verbinden. Eis dazu und mit Ginger Ale beziehungsweise Zitronenlimonade und Sprudelwasser auffüllen.

Alkoholfreier Aperol Spritz - Nach Pizza und Eis der nächste Exportschlager aus Italien

Ein guter Aperol Spritz ist wie ein Kurzurlaub in Italien. Bild: Panthermedia

Traditionell wird der Aperol Spritz im Nordosten Italiens getrunken, in der Gegend zwischen Südtirol und Venedig. Nach Pizza und Eis hat sich in den letzten Jahren auch der Aperol Spritz von Italien aus in die ganze Welt verbreitet.

Die Bezeichnung Spritz leitet sich von dem Wort "Gespritzter" ab. So nennen die Österreicher eine Weinschorle. Bis 1866 gehörte nämlich ein Teil Norditaliens noch zu unserem Nachbarland.

Statt Aperol kommt Sanbitter in den Cocktail. Diese Limonade findet man in gut sortierten Supermärkten. Sie ist ein bisschen bitter und schmeckt nach Zitrusfrüchten und Kräutern. Außerdem gibt sie dem alkoholfreien Aperol Spritz die charakteristische, orange-rote Farbe.

Zutaten

5-10 cl Sanbitter (bittere Limonade)

Eiswürfel

Ginger Ale

1 Orangenscheibe

Zubereitung

Die Eiswürfel in ein großes Weinglas geben. Sanbitter und Ginger Ale dazugeben und mit einer Orangenscheibe garnieren.

Virgin Strawberry Margarita - So kann man zermatschte Erdbeeren retten

Noch besser als frische Erdbeeren schmeckt eine Strawberry Margarita mit frischen Erdbeeren. Bild: Ekaterina Molchanova

Wenn die selbstgepflückten Erdbeeren auf dem Nachhauseweg ein bisschen zermatscht wurden, sind sie immer noch gut genug für eine Strawberry Margarita. Und in dem Getränk schmecken sie vielleicht sogar noch besser als pur.

Zutaten

50 g Erdbeeren

3 cl Tonic Water

1 Esslöffel Limettensaft

3 cl Orangensaft

2-3 Eiswürfel

Zubereitung

Erdbeeren, Tonic Water, Limettensaft, Orangensaft und Eiswürfel im Mixer auf höchster Stufe fein pürieren. Ins Glas füllen und sofort servieren.