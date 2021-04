Alkoholisierter Mann kracht mit seinem Auto in eine Hauswand in Schwenningen

Mit knapp zwei Promille kam ein Autofahrer von einer abknickenden Vorfahrtsstraße im Landkreis Sigmaringen ab und fuhr gegen eine Hauswand.

20.04.2021 | Stand: 16:02 Uhr

Ein Autofahrer ist in der Nacht auf Dienstag in eine Hauswand in Schwenningen im Landkreis Sigmaringen gefahren. Der 34-Jährige kam mit seinem Wagen von der einer abknickenden Vorfahrtsstraße ab.

Alkoholisierter 34-Jähriger prallt mit seinem Auto gegen eine Hauswand

Dabei krachte er in eine Hauswand und das Garagentor eines Wohnhauses. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Daraufhin ordneten die Polizeibeamten eine Blutentnahme im Krankenhaus in Sigmaringen an. Um einen technischen Defekt auszuschließen, beschlagnahmte die Polizei das Fahrzeug.

Der Fahrer blieb unverletzt. Bei dem Unfall enstand jedoch ein Schaden in Höhe von 30.000 Euro. Die Polizei ermittelt gegen den 34-Jährigen.

