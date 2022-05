Alle vier Abba-Stars bei der Weltpremiere von "Abba Voyage" in London

"Abba Voyage" feierte in London Weltpremiere. Mit dabei alle vier Abba-Mitglieder: Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog und Anni-Frid Lyngstad.

27.05.2022 | Stand: 07:32 Uhr

In Anwesenheit der Abba-Mitglieder Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog und Anni-Frid Lyngstad hat das neue Konzerterlebnis "Abba Voyage" am Donnerstag in London eine umjubelte Weltpremiere gefeiert. Ab sofort ist die spektakuläre Show mehrmals pro Woche zu sehen.

"Abba Voyage" feiert Weltpremiere in London

Die Musiker der legendären schwedischen Popband ("Dancing Queen", "Mamma Mia"), die sich vor 40 Jahren getrennt hatte, stehen dabei nicht leibhaftig auf der Bühne, sondern als voll animierte, digital verjüngte "Abba-tare". Der Gesang kommt vom Band, die Instrumente werden von einer Liveband gespielt.

3000 Zuschauer tanzten und sangen begeistert mit. Am Ende applaudierten sie minutenlang für die künstlichen Musiker - und für die echten, die zum Abschluss die Bühne betraten.

Unter den Gästen waren der schwedische König Carl Gustaf mit Königin Silvia, Popstar Kylie Minogue, Schauspielerin Keira Knightley und Londons Bürgermeister Sadiq Khan.

Alle vier Abba-Mitglieder Björn, Benny, Agnetha und Anni-Frid in London

Die aufwendige Produktion, für die alle vier Abba-Stars - Björn (77), Benny (75), Agnetha (72) und Anni-Frid (76) - wochenlang in Motion-Capture-Anzügen vor Kameras tanzen mussten, erforderte eine eigene Konzerthalle. Aus Platzgründen wurde die Abba-Arena im Osten von London in der Nähe des Olympiastadions errichtet. Die moderne Technik umfasst einen Bildschirm mit 65 Millionen Pixeln und fast 300 Lautsprecher. Fünf Jahre dauerten die Vorbereitungen.

Lesen Sie auch

Live-Art-Sound-Festival Kaiser-Max-Straße in Kaufbeuren wird zur Party-Meile

Die Karten für "Abba Voyage" kosten umgerechnet zwischen 25 Euro und 169 Euro und sind vorerst bis zum Dezember erhältlich. Viele Vorstellungen waren schon lange vor dem Start ausverkauft.

Mehr Nachrichten aus Deutschland und der Welt lesen Sie hier.