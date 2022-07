"Alles erlebt: Jürgen Drews beendet Karriere

"Ein Bett im Kornfeld" war sein Durchbruch, Mallorca seine Bühne: Schlagerstar Jürgen Drews beendet mit 77 Jahren seine Karriere.

Er ist einer der bekanntesten Schlagersänger Deutschland - und hört jetzt auf: Jürgen Drews ("Ein Bett im Kornfeld") will seine Karriere beenden und sich zum Ende des Jahres von der Bühne verabschieden. Das kündigte der 77-Jährige am Samstagabend in der ARD-Show "Die große Schlagerstrandparty" mit Florian Silbereisen an.

"Es ist an der Zeit, mein Privatleben auf Platz eins zu stellen. Man wird mich in diesem Jahr noch bei der einen oder anderen Veranstaltung treffen und im Fernsehen sehen können, aber zum Ende dieses Jahres werde ich mich von der Bühne verabschieden", sagte Drews. Er sei nicht mehr so belastbar wie früher und spüre, dass es ihm unheimlich gut tue, zu Hause zu sein.

Jürgen Drews hört auf und beendet Karriere auf der Bühne

Drews hatte Ende Mai bereits angekündigt, vorerst kürzer treten zu wollen - er berichtete, an der Nervenkrankheit Polyneuropathie erkrankt zu sein. Im aktuellen Interview sagte er nun: "Ich habe keine Schmerzen, aber der Körper und das Befinden verändern sich." Er spüre auch die Begleiterscheinungen des Alters, sei häufiger müde als früher und habe "halt so seine Zipperlein".

Über seinen künftigen Rückzug sagte Drews: "Bestimmt wird mir die Bühne auch mal fehlen, aber ich habe ja in den über 60 Jahren, die ich diesen Job schon mache, wirklich alles erlebt."

Steckbrief: Das ist Jürgen Drews

Name: Jürgen Ludwig Drews

Geburtsort: Nauen

Geburtstag: 2. April 1945

Größe: 1,80 Meter

Ehefrau: Ramona Drews

Kinder: Joelina Drews, Fabian Drews

bekannteste Hits: "Ein Bett im Kornfeld", "Ich bau dir ein Schloss"

Spitzname: König von Mallorca"

