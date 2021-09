Mann schießt mit Armbrust von Balkon - zwei Tote in Holland

Ein Mann soll in Holland mit einer Armbrust von einem Balkon geschossen haben. Zwei Menschen sind tot, der Täter wurde festgenommen. Das ist bislang bekannt.

17.09.2021 | Stand: 14:37 Uhr

Im niederländischen Almelo sind nach Angaben der Polizei zwei Menschen getötet worden. Zwei weitere Menschen wurden verletzt, wie die Polizei am Freitag in der Stadt im Osten des Landes nahe der deutschen Grenze mitteilte. Was genau passierte, war zunächst unklar. Unter den Verletzten ist den Angaben zufolge ein Mann, der mit einer Armbrust von einem Balkon geschossen haben soll. Der Verdächtige sei festgenommen worden, wie die Polizei mitteilte.

Mit nacktem Oberkörper auf Balkon

Die Einsatzkräfte rückten aus, weil ihnen eine Messerstecherei gemeldet worden war. Als die Polizei beim Tatort ankam, stand ein Mann nach Zeugenaussagen mit nacktem Oberkörper und einer Armbrust auf einem Balkon. Reporter berichteten, dass der Mann mindestens einen Pfeil abgefeuert habe.

