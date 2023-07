Wanderer melken fremde Kuh auf Tour in der Schweiz

Aufreger in der Schweiz: Auf einer Wandertour im Alpstein haben zwei unbekannte Wanderer eine Kuh gemolken. Die Bäuerin ist empört.

19.07.2023 | Stand: 13:02 Uhr

Auf ihrer Tour am vergangenen Wochenende hatten zwei junge Wanderer im Alpstein in der Schweiz offenbar Lust auf frische Milch: Sie holten eine leere PET-Flasche aus ihrem Rucksack. Dann molken sie eine Kuh, die am Berg weidete. Die Bäuerin beobachtete den Vorfall.

Als sie die beiden zur Rede stellen wollte, suchten die jungen Männer das Weite. Dabei wollte die Landwirtin den beiden Männern offenbar nur erklären, dass ein solches Verhalten gesundheitliche Folgen für die Kuh haben kann. Das berichtet jedenfalls der Schweizer Radiosender FM1 auf Instagram.

Milchdiebe in der Schweiz unterwegs: Gefahren für die Kuh

Kühe seien es in der Regel gewohnt, morgens und nachts gemolken zu werden. Das Euter werde beim Melken meist vollständig geleert. Wird diese Routine durchbrochen, könnten die Kühe im schlimmsten Fall eine Euterentzündung bekommen. Dadurch wird das Euter hart und die Kuh kann hohes Fieber bekommen, sagte der Präsident der Appenzeller Bauern dem Radiosender.

Milchdiebe in der Schweiz kamen unerkannt davon

Zudem könnten durch das Wild-Melken Bakterien und andere Krankheitserreger an das Euter gelangen. Und: Nicht jede Kuh gibt Milch. Wer eine fremde Kuh melkt, kann nicht wissen, ob sie Milch gibt oder nicht. Auch für die Milchdiebe kann es gefährlich werden. Wenn das Tier erschrickt, weil ihm plötzlich an das Euter gegriffen wird, könnte es austreten und die Diebe verletzen.

Woher die Milchdiebe in der Schweiz kamen, ist nicht bekannt. Der Bäuerin gelang es noch, ein Foto von ihnen zu schießen, bevor sie flüchteten.

Hier liegt Alpstein

Alpstein ist eine beliebte Wandergegend in der Schweiz. Es ist eine Untergruppe der Appenzeller Alpen. Der Alpstein liegt relativ nah am Bodensee mit knapp 30 Kilometern Luftlinie Entfernung. Der höchste Berg darin ist der Säntis (2501 Meter). Im Alpstein liegen 3 Bergseen, 24 Hütten und 6 Luftseilbahnen.

